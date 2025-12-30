Espana agencias

Joan Tardà quiere que ERC debata presentarse en coalición con Comuns y CUP en el Congreso y el Parlament de Cataluña

Joan Tardà impulsa una discusión interna para que Esquerra Republicana considere formar una lista conjunta con otras fuerzas progresistas, defendiendo que la división actual “no tiene ningún sentido” y subrayando que el debate ya avanza en otras organizaciones

Joan Tardà señaló que la discusión sobre una posible coalición entre fuerzas de izquierdas en Cataluña ya está teniendo lugar dentro de formaciones como la CUP y los Comuns, y considera que Esquerra Republicana debe abrir este debate de manera inminente. De acuerdo con Europa Press, el ex portavoz de ERC en el Congreso promueve que Esquerra Republicana debata este mismo año la posibilidad de presentarse junto a Comuns, CUP y otras fuerzas progresistas a las próximas elecciones generales y autonómicas catalanas.

En declaraciones a la Cadena Ser, citadas por Europa Press, Tardà planteó que “no tiene ningún sentido que un ciudadano que vota la CUP en Cataluña, un ciudadano que vota Comuns en Cataluña, un ciudadano que vota Esquerra Republicana, un ciudadano que vota Comunistes, hoy día tengan que optar por listas distintas”. Su propuesta se centra en explorar una lista conjunta con todas las izquierdas situadas a la izquierda del PSC para los comicios al Congreso de los Diputados y para las próximas elecciones al Parlament de Cataluña, previstas en 2028. El movimiento interno encabezado por Tardà, denominado Àgora Republicana, busca persuadir tanto a la dirección como a la militancia de ERC de la conveniencia de abrir este debate durante el presente año.

Tardà remarcó que la iniciativa de constituir un “frente amplio” en el espacio de la izquierda no resulta novedosa y recordó que Gabriel Rufián, actualmente líder de ERC en el Congreso, ha mostrado en el pasado predisposición a valorar una fórmula semejante. De todos modos, la dirección de Esquerra Republicana ha rechazado previamente la idea de crear una coalición electoral más allá de las candidaturas en los comicios europeos, limitando así la posibilidad de extender la colaboración a las citas electorales estatales y catalanas.

La argumentación de Tardà apunta a la necesidad de avanzar hacia lo que denomina “frentes populares”, integrando distintas sensibilidades de izquierda en una única candidatura tanto para las elecciones generales como para las convocatorias autonómicas. Para el exdiputado, llevar a cabo una alianza de este tipo tendría un efecto de precedente para una operación similar de cara a los comicios al Parlament en 2028. “Todos deberíamos ir en una misma candidatura, porque además, sería el preámbulo de aquello que deberíamos hacer al año siguiente, en el 2028, cuando finalice la legislatura catalana, es decir, en las elecciones catalanas del 2028, repetir la experiencia”, sostuvo en la entrevista.

Según consignó Europa Press, Tardà explicó que su intención es impulsar el debate internamente en Esquerra Republicana y que tiene conocimiento de que se mantiene en el seno de otras formaciones como CUP y Comuns. Sostuvo que solo ve una objeción de peso, el apego de las direcciones de los partidos a sus respectivas dinámicas internas, y anticipó que la discusión irá tomando fuerza a medida que avance el tiempo electoral y las formaciones busquen definir sus estrategias ante próximas convocatorias.

El medio Europa Press recogió los desafíos que implica persuadir a la dirección de ERC para que considere seriamente la opción de una alianza con otros partidos de izquierda, considerando los antecedentes de posicionamientos en contra por parte de los órganos de decisión republicanos. Pese a esas resistencias, la corriente Àgora Republicana, con Joan Tardà a la cabeza, pretende articular apoyos a nivel de militancia y desafiar la inercia que hasta ahora ha guiado la política de alianzas de la formación.

Entre los actores implicados en esta eventual unión, Tardà menciona reiteradamente la CUP y Comuns como socios naturales, extendiendo también la invitación a otras fuerzas como Comunistes. El objetivo sería ofrecer a los votantes de izquierda una opción política unificada, superando la actual fragmentación de candidaturas y multiplicidad de listas que, según el ex portavoz de ERC, dificulta la representación de una mayoría social progresista.

El interés de Tardà por promover este debate cobra especial relieve en el contexto de las próximas elecciones generales y autonómicas en Cataluña. Según lo informado por Europa Press, la propuesta apunta a revisar profundamente la estrategia de ERC respecto a las alianzas, abriendo la puerta a una conformación inédita de candidaturas unitarias entre distintas formaciones de izquierda, a la espera de que la discusión interna en el partido avance y genere consensos que permitan formalizar este tipo de operaciones en futuras convocatorias electorales.

