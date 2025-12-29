Espana agencias

Torres espera que se conozcan todos los mensajes que envió Feijóo a Mazón el día de la dana

Ángel Víctor Torres insta a revelar el intercambio de comunicaciones entre Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón tras la dana, subrayando la necesidad de transparencia total tras contradicciones sobre la información recibida y las versiones difundidas por los implicados

La publicación de mensajes que muestran que Carlos Mazón conversó con Pedro Sánchez, Teresa Ribera, María Jesús Montero y Fernando Grande-Marlaska, ha intensificado el debate sobre la transparencia en la gestión de la emergencia causada por la DANA. Ante este contexto, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, solicitó que se hagan públicos todos los mensajes enviados por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a Mazón en los días que rodearon el fenómeno meteorológico. Según informó el medio, el ministro planteó esta demanda al abordar las contradicciones surgidas sobre la gestión de la información y la coordinación institucional.

De acuerdo con lo publicado, Torres abordó esta controversia durante una rueda de prensa centrada en el balance de su gestión anual en 2025. El ministro señaló que, desde su perspectiva, Feijóo no relató los hechos de manera veraz al inicio de la polémica en torno a los flujos de información durante la DANA. El dirigente canario recordó que el líder popular aseguró tener información en tiempo real aportada por Mazón desde el lunes, pese a que el episodio de lluvias intensas tuvo lugar un martes.

El medio detalló además que, conforme a las declaraciones originales, Feijóo afirmó públicamente que ni él ni el entonces presidente de la Generalitat Valenciana habían recibido comunicación alguna del Gobierno de España durante la crisis. Torres, por su parte, refirió que estas aseveraciones no se corresponden con los mensajes extraídos posteriormente, en los cuales Mazón indica haber mantenido contacto con las máximas autoridades estatales durante aquellos días, incluido el presidente del Gobierno y ministros responsables de áreas clave para la gestión de la emergencia.

El ministro Torres insistió, según consignó la fuente, en que la transparencia exige que la ciudadanía conozca el contenido íntegro de las comunicaciones entre Feijóo y Mazón relativas al manejo de la DANA. Argumentó que cuando se han revelado sus propios intercambios de mensajes en situaciones similares, siempre se han hecho públicos tanto los correos enviados como los recibidos, y reclamó que el mismo criterio se aplique en este caso para esclarecer el proceso comunicativo entre los representantes autonómicos y estatales.

En sus declaraciones, Torres recalcó que considera necesario que la opinión pública pueda acceder no solo a los mensajes del día en que ocurrió la DANA, sino también a los correspondientes a los días anteriores y posteriores, para evaluar el alcance y la precisión de la gestión informativa. Según reportó el medio, el ministro entiende que la transparencia es fundamental para evitar dudas sobre la responsabilidad y la coordinación ante situaciones de emergencia, sobre todo cuando se generan versiones contradictorias en el ámbito político y mediático.

La intervención de Torres coincide con un contexto sociopolítico en el que la gestión y la comunicación institucional sobre fenómenos climáticos extremos cobran relevancia permanente, especialmente a raíz de los efectos directos sobre la ciudadanía. El medio señaló que la controversia se ha agravado tras la divulgación de los mensajes donde Mazón admite haber dialogado con el presidente Sánchez y tres ministras, una información que choca con los relatos previos difundidos por Feijóo.

El debate sobre la publicación total de las comunicaciones busca esclarecer si existieron omisiones, retrasos o errores en el intercambio de información crítica durante episodios que exigen una actuación coordinada de las administraciones públicas. Según publicó la fuente, la solicitud del ministro Torres pretende disipar toda incertidumbre surgida por la difusión de versiones conflictivas y asegurar que la transparencia guíe el análisis social y político de la respuesta institucional ante emergencias como la registrada con la DANA.

