Espana agencias

La AN avala el cambio de denominación de un regimiento de 'Bandera Comandante Franco' a 'Bandera de España'

La Audiencia Nacional rechaza el recurso de la Fundación Franco y respalda la decisión del Ministerio de Defensa de actualizar el nombre de una unidad legionaria, en cumplimiento de la ley de Memoria Democrática, tras citar doctrina del Supremo

Guardar

El fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional no solo respalda la decisión del Ministerio de Defensa sobre el cambio de denominación, sino que también desestima el argumento presentado por la Fundación Nacional Francisco Franco acerca de la constitucionalidad del artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática y establece la correspondiente condena en costas para la parte recurrente, con un límite fijado en 1.500 euros. Según informó Europa Press, la Audiencia Nacional confirmó la resolución adoptada por el Ministerio de Defensa respecto al regimiento de infantería Tercio Gran Capitán 1º de la Legión de la Comandancia General de Melilla, modificación que sustituye el nombre “Bandera Comandante Franco” por el de “Bandera de España” en cumplimiento de la legislación vigente.

En la sentencia recogida por Europa Press, la Sección Quinta de la sala detalla que el recurso de la Fundación Nacional Francisco Franco, que pretendía mantener la denominación original, partía de la premisa de que la actuación ministerial respondía a “exclusivas razones ideológicas”. Para la fundación recurrente, el nombre anterior representaba un reconocimiento a uno de los fundadores de la unidad y, en su visión, evocaba un episodio histórico que habría asegurado la vinculación de Melilla a la soberanía española y protegido a su población.

En el recurso, la fundación alegó que la Ley de Memoria Democrática no debería interpretarse como un mandato general de eliminación de cualquier referencia relacionada con el dictador Francisco Franco. Según la organización, el propósito de dicha ley consistiría, en cambio, en la supresión de símbolos que pudieran actuar como elementos de división entre los ciudadanos. De acuerdo con Europa Press, esta postura fue plenamente desestimada por la Audiencia Nacional.

El tribunal argumentó que la medida gubernamental se inscribe en el marco del artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática, el cual confiere potestad para adoptar medidas orientadas a eliminar aquellos símbolos, denominaciones y menciones que promuevan la exaltación del alzamiento militar de 1936 o el régimen dictatorial surgido a raíz de ese conflicto. Según publicó Europa Press, la sala recordó la doctrina del Tribunal Supremo relativa a la interpretación de la ley y advirtió sobre la incompatibilidad entre el enaltecimiento del principal dirigente del régimen franquista y las finalidades de la normativa de memoria.

La sentencia sostiene que la figura del líder del alzamiento de 1936 no puede disociarse del conjunto de su trayectoria vital y militar, pues tanto sus actuaciones previas a esa fecha como su participación posterior en la guerra civil configuran la singularidad y el significado de la persona como símbolo del régimen dictatorial. Europa Press reportó que, para la Audiencia Nacional, esas vivencias y méritos anteriores a la sublevación contribuyeron a situar al personaje en condiciones idóneas para asumir el liderazgo del conflicto y del posterior régimen.

En relación con la pretensión de la Fundación Francisco Franco de formular una cuestión de inconstitucionalidad sobre el citado artículo 35, el fallo establece que dicho planteo solo tendría cabida si se hubiesen identificado dudas razonables sobre la constitucionalidad de la norma legal en cuestión. La Audiencia Nacional entiende que en este caso no se aprecian tales dudas, descartando la solicitud a ese respecto.

Finalmente, el fallo dispone que la parte recurrente asuma las costas procesales hasta el importe máximo de 1.500 euros, siguiendo el criterio fijado en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para los supuestos en que se desestiman íntegramente las pretensiones del recurrente, según detalló Europa Press.

La modificación de la denominación de la unidad legionaria se encuadra en la aplicación de las directrices establecidas por la legislación de memoria, que exige la revisión de todo elemento que pueda percibirse como una forma de glorificación de hechos, líderes o símbolos asociados al golpe de Estado de 1936 o a la dictadura franquista. La Audiencia Nacional subraya en su resolución la obligación de la administración de eliminar esas referencias para favorecer la cohesión social y evitar el mantenimiento de elementos que contribuyan a la división de la ciudadanía. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, este pronunciamiento se apoya de manera expresa en los fundamentos desarrollados por el Tribunal Supremo en situaciones similares.

La decisión implica que otros actos administrativos orientados a revisar simbología militar, institucional o de cualquier otra índole ligada al franquismo cuentan con respaldo legal siempre que se ajusten a los principios recogidos en la memoria democrática, especialmente en lo referido a la desactivación de factores de confrontación ciudadana. Según consignó Europa Press, con este fallo la Audiencia Nacional establece además un precedente judicial sobre el alcance y la aplicación efectiva de la ley en el terreno específico de las denominaciones históricas de unidades militares.

Temas Relacionados

Audiencia NacionalMinisterio de DefensaTercio Gran CapitánFundación Nacional Francisco FrancoMelillaEspañaCambio de denominaciónLey de Memoria DemocráticaTribunal SupremoEuropa PressEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Feijóo enumera "10 fracasos" en la gestión del Gobierno y declara 2025 el año del "colapso total del sanchismo"

El principal referente de la oposición acusa al Ejecutivo de perder apoyos, señala una caída de la confianza nacional e internacional y advierte que la falta de presupuestos confirma un momento crítico para el país, pidiendo elecciones anticipadas

Feijóo enumera "10 fracasos" en

El TS avala las condenas de entre 20 y 24 años de prisión a los tres autores del asesinato de Samuel Luiz en A Coruña

El máximo tribunal ratifica las duras penas a tres implicados en el crimen de Samuel Luiz, descartando los recursos presentados y manteniendo la absolución del cuarto acusado tras considerar que no existía prueba suficiente para condenarlo

El TS avala las condenas

Torres espera que se conozcan todos los mensajes que envió Feijóo a Mazón el día de la dana

Torres espera que se conozcan

El Supremo ratifica la pena a 13 años de cárcel para un acusado de varias agresiones sexuales a su expareja en Ourense

La más alta instancia judicial del país ha confirmado la sentencia contra el hombre, rechazando los argumentos de su defensa al considerar los hechos probados y manteniendo también las medidas de alejamiento y libertad vigilada sobre la víctima

Infobae

Covite recuerda las "miles de sillas vacías" en Navidades en las casas de las víctimas de ETA

El colectivo que agrupa a familiares afectados por la violencia de ETA acusa a sectores políticos de instrumentalizar actos navideños, denunciando la ausencia de recuerdo hacia quienes perdieron a sus seres queridos tras los atentados terroristas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo deja la puerta abierta

Feijóo deja la puerta abierta a Vox en las elecciones que vienen en 2026: “Mi cordón sanitario es Bildu”

Feijóo defiende la gestión de Xavier Albiol en el desalojo del antiguo instituto de Badalona: “La ley se está cumpliendo”

Azcón liga el futuro de Aragón a un pacto de presupuestos, pero sin comprar el discurso de Vox: “Cumpliremos las leyes, hasta aquellas que no nos gusten”

La Justicia deniega la residencia por arraigo laboral a una colombiana solicitante de asilo que tenía permiso para trabajar en España temporalmente

Los militares cierran 2025 con un salario más alto, pero sin el sueldo que exigen las asociaciones: “El Gobierno tiene que tratar mejor al personal”

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Cambio de tendencia histórico: los mayores de 55 años sufren por primera vez una tasa de paro superior que la mayoría de trabajadores de la población activa

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El oro y la plata alcanzan máximos históricos: los metales preciosos se benefician de la incertidumbre geopolítica

DEPORTES

Joan Laporta, imputado por una

Joan Laporta, imputado por una presunta estafa de 91.500 euros a una inversora en 2016

Michael Schumacher y los 12 años desde el accidente que acabó con su carrera en Fórmula 1 y le sumió en el hermetismo familiar

Se retiró a los 23 años del tenis por salud mental y ayudó a Djokovic a manejar sus emociones: “Fui juzgado por hablar de amor en un deporte de competición”

Muere Amelia del Castillo: quién era la primera presidenta en la historia del fútbol español

Muere Rafa Viteri, el legendario delantero del Athletic y héroe del ascenso del Burgos CF a Primera División