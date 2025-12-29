Feijóo asegura que "intentará gobernar en solitario" pero avisa: "Mi cordón sanitario es Bildu, no será Vox"

Durante su intervención posterior a los comicios regionales en Extremadura, Alberto Núñez Feijóo destacó la diferencia del 18% que separa al Partido Popular del Partido Socialista y del 26% respecto a Vox en esa comunidad, así como la obtención del 43% de los votos por parte del PP. Este resultado, considerado por el dirigente como “excepcional” por la magnitud de la ventaja, sirvió como base para defender que el mandato de María Guardiola para gobernar Extremadura resulta “claro” y “contundente”. A partir de este escenario, Feijóo reafirmó que, en las próximas elecciones generales, buscará que el PP gobierne en solitario si logra imponerse en las urnas, y enfatizó su negativa a establecer un “cordón sanitario” a Vox, diferenciando esa postura respecto a Bildu. Según informó Europa Press, el líder popular insistió en que cualquier acuerdo con otras fuerzas políticas estará orientado únicamente a garantizar la gobernabilidad y la estabilidad institucional del país si no alcanza suficiente respaldo para una investidura autónoma.

En la rueda de prensa de balance político, recogida por Europa Press, Feijóo explicó que la estrategia establecida en el congreso nacional del Partido Popular celebrado en julio permanece vigente, apostando por la autonomía del partido en la formación de un futuro gobierno. Señaló que el PP se presentará a las elecciones con el objetivo de ganar y, en caso de conseguirlo, tratará de liderar el Ejecutivo sin alianzas formales. Ante la posibilidad de necesitar apoyos para aprobar leyes de alcance, como los presupuestos o reformas consideradas prioritarias, el presidente del partido manifestó que los pactos serían puntuales y con un horizonte limitado a cuestiones de interés nacional.

Durante su comparecencia, Feijóo subrayó que “el cordón sanitario” del PP sigue dirigiéndose únicamente a Bildu. Esta declaración la justificó a partir de lo que considera tradición democrática desde la transición, únicamente alterada durante el gobierno de Pedro Sánchez. Remarcó también que la línea roja no será extendida ni a Vox ni a sus votantes, diferenciando claramente su política de alianzas de la de otros partidos. Según consignó Europa Press, el líder del PP también reconoció el peso político de Vox, al que calificó como “el tercer partido en Extremadura” y que, según los sondeos, mantiene buen posicionamiento en todo el país.

En cuanto a los resultados de las elecciones en Extremadura, Feijóo detalló que la ciudadanía otorgó al PP un respaldo mayoritario, tanto en votos como en escaños: 29 para el Partido Popular, frente a los 18 del PSOE y los 11 de Vox. Explicó que sumar ese porcentaje de votos en cualquier territorio del país “es algo excepcional” y que la responsabilidad recae ahora en la formación de un gobierno que aporte estabilidad y permita sacar adelante la legislatura. Según indicó Europa Press, el presidente del PP trasladó a la formación regional el compromiso de “construir un Gobierno y dar estabilidad” a la comunidad autónoma.

Al abordar el margen de maniobra tras los comicios en Extremadura y la posibilidad de que no se materialice un pacto con Vox, Feijóo consideró “una falta de respeto a los extremeños” la opción de repetir las elecciones. Alertó que la responsabilidad de una eventual repetición recaería en aquellos partidos que no garantizasen la formación de gobierno, priorizando sus intereses particulares sobre el “mandato inapelable” de los votantes, según expresó. Recordó también que aún queda tiempo oficial para intentar la investidura, cuyo plazo se extiende hasta febrero, insistiendo en que el PP “ganó las elecciones contundentemente”.

De acuerdo con Europa Press, Feijóo resaltó una diferencia cualitativa en la posición del Partido Popular frente a la legislatura anterior en Extremadura respecto a la dependencia de Vox. Consideró que anteriormente el Partido Popular necesitaba el apoyo activo de Vox para sacar adelante cualquier iniciativa, mientras que en la situación actual, la abstención de este grupo podría ser suficiente para avanzar en las votaciones. “No es lo mismo tener el sí de un partido político que tener la abstención de ese partido”, puntualizó, para exponer que la dependencia respecto a la formación liderada por Santiago Abascal “ha bajado sustancialmente”.

Consultado sobre un posible contacto con Abascal tras los resultados electorales, Feijóo respondió que no ha habido comunicación directa. Explicó que prefiere dar tiempo a que se consoliden los resultados y que los partidos evalúen su nueva situación, en línea con su propuesta de actuar con proporcionalidad y según el resultado de las urnas. Europa Press detalló que el líder popular consideró prioritario que cada formación asuma el rol que le corresponde tras las elecciones, defendiendo la responsabilidad institucional del PP.

Con respecto al panorama electoral nacional, Feijóo admitió ante el medio que el calendario de 2026 presenta una elevada actividad, con elecciones en Aragón adelantadas al 8 de febrero por la ausencia de presupuestos, y posteriormente en Castilla y León y Andalucía en sus fechas previstas. Señaló que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, es “un candidato excepcional” y subrayó las condiciones económicas ventajosas de esa comunidad, atribuyendo estas circunstancias tanto a la gestión regional como a la labor municipal de las alcaldesas de Zaragoza, Huesca y Teruel. Según América Press, Feijóo se mostró confiado en el rendimiento del PP en Aragón próximamente, aunque matizó que la valoración última corresponde al electorado.

El líder de la oposición insistió en su llamado a respetar los resultados electorales como mandato legítimo y a mantener la estabilidad institucional, tanto en el contexto regional como nacional. Expresó que las victorias “inapelables” derivan de la manifestación en las urnas y deben traducirse en gobiernos estables conforme a esa voluntad ciudadana, según transmitió Europa Press. También reiteró que los partidos deben evitar priorizar sus intereses partidarios cuando de la formación de gobierno se trata, destacando la trascendencia de alcanzar acuerdos para garantizar la viabilidad de las instituciones y la aprobación de leyes fundamentales.

Finalmente, Núñez Feijóo rechazó cualquier comparación entre la política de pactos del PP y la del PSOE, insistiendo que el partido que dirige mantiene la decisión de no establecer alianzas con Bildu y de limitar los acuerdos con otras fuerzas, como Vox, a negociaciones puntuales necesarias para la estabilidad del sistema parlamentario. A lo largo de sus intervenciones, el jefe del PP enfatizó la aspiración de gobernar solo y la voluntad de no replicar sistemas de exclusión política que, a su juicio, han caracterizado a otras formaciones en el pasado reciente, de acuerdo con el relato proporcionado por Europa Press.