Detenidas 12 personas por vender droga en un edificio de viviendas sociales de Albacete

Toledo, 18 may (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Albacete a nueve hombres y tres mujeres, de edades entre 18 y 23 años, como integrantes de una organización que vendía droga en varios pisos de un edificio de viviendas de alquiler social de la ciudad.

Según el cuerpo policial en nota de prensa, la investigación se inició en octubre de 2025 a raíz de informaciones anónimas que señalaban a un grupo de personas dedicadas al tráfico de droga en varias viviendas de un mismo edificio.

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La Policía determinó que se trataba de personas de 18 a 23 años que vendían cocaína, hachís y marihuana tanto a pequeños traficantes locales como a consumidores finales, y que disponían para ello de varias viviendas en régimen de alquiler social en un mismo edificio, que funcionaban como chiringuitos de droga.

En una vivienda de la cuarta planta, cinco jóvenes que habían cumplido recientemente la mayoría de edad se turnaban para atender el punto de venta de droga las 24 horas del día y los 7 días de la semana, y la organización disponía además de otros inmuebles para guardar y distribuir la droga.

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En el mismo edificio residía, con su pareja y un menor de edad, el líder de la organización, de 23 años y que también ha sido detenido.

La Policía ha relatado que el pasado 6 de mayo llevó a cabo los registros en los cinco domicilios que la organización tenía en el bloque de viviendas, así como otros tres inmuebles situados en distintas zonas de Albacete, y se incautó de 863 gramos de cocaína; 552 gramos de hachís; 2.449 gramos de marihuana; 1.500 euros en efectivo; dos armas simuladas; joyas y efectos utilizados para la distribución de droga.

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Asimismo, en el registro de la vivienda que servía como punto de venta de droga sorprendieron a tres de los detenidos con 200 dosis de cocaína, 60 de hachís, 150 de marihuana y una caja registradora para guardar la recaudación diaria, mientras que el resto de la cocaína, 840 gramos, estaba en una caja de caudales en otro de los pisos.

Además de los agentes de la Comisaría de Albacete, en el dispositivo han participado miembros de la Unidad Central de Intervención Policial, Guías Caninos y de la Unidad de Medios Aéreos. EFE

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