Los Patios de Córdoba cierran sus puertas con un descenso de visitas, que bajan del millón

Mercedes Martínez

Córdoba, 18 may (EFE).- Cuando en la tarde-noche del domingo salió el último visitante de los Patios de Córdoba, la calma y la quietud volvieron a estos espacios que durante los últimos 14 días han recibido 956.228 visitantes, una cifra sensiblemente inferior al 1.023.924 que los visitó durante el festival en 2025.

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Los visitantes se marchan pero los cuidadores de estos espacios únicos y emblema de Córdoba siguen pendientes de que cada una de las macetas y arriates sigan luciendo en su máximo esplendor durante todo el año, no solo las dos semanas que dura el Concurso cada mayo.

Porque esta fiesta ha cumplido este año su 105 aniversario desde que los vecinos decidieron abrir las puertas de sus casas para mostrar sus patios con miles de macetas de gitanillas, petunias y claveles, fundamentalmente.

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Según los datos ofrecidos por el ayuntamiento durante la celebración del Festival de Patios, en esta edición celebrada entre el 4 y el 17 mayo, el día que más visitantes acudieron a estos recintos, declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 2012, fue el pasado sábado, día 16, con 95.539 personas.

El Festival de Patios cordobeses ha contado este año con 64 patios, uno más que el año pasado, y de ellos 53 a concurso y once fuera de concurso.

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De los que han competido, 18 pertenecen a arquitectura antigua, 22 a arquitectura moderna, siete son patios singulares y seis conventuales.

Los patios se concentran en las zonas cordobesas de Santa Marina-San Agustín, que ha recibido 111.684 visitantes a los siete recintos que han concursado; Judería-San Francisco con diez patios y 160.065; y San Lorenzo, con trece patios y 170.592 visitantes.

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En Santiago-San Pedro, se han podido visitar once recintos y es la segunda zona en afluencia de visitantes, con 176.769, solo superada por los doce de San Basilio-Alcázar Viejo.

Esta última zona es la más cercana a la Mezquita-Catedral y la que tradicionalmente congrega más cantidad de visitantes, con 237.650 personas que han pasado por los patios allí abiertos.

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Además los once recintos que han estado abiertos fuera de concurso han recibido 50.550 visitas.

El que sea la zona que más público congrega guarda relación con que es también la que año tras año se alza con más premio en el concurso, convocado por el Ayuntamiento de Córdoba.

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Así en esta edición los patios de San Basilio-Alcázar Viejo se han alzado con nueve premios de los veinte otorgados; la zona de San Lorenzo con siete; Santiago-San Pedro con cinco; Santa Marina con tres y Judería-San Francisco con uno.

El primer premio de la categoría de Arquitectura Antigua ha sido para el patio de la Calle Guzmanas 7, en San Lorenzo; en Arquitectura Moderna para el de Barrionuevo 43, en San Pedro; y el de Patios Singulares para San Basilio 44.

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En el apartado de Patios Conventuales el primer premio ha sido para el de San Rafael 7, en la zona de San Lorenzo.

El concurso tiene su origen en 1921, cuando fue convocado por primera vez por el Ayuntamiento de Córdoba. Tras interrupciones durante la Guerra Civil, se retomó en 1944 y se ha consolidado como uno de los principales atractivos del Mayo Festivo cordobés. EFE

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