Logan Costa: "Estoy muy contento por volver a jugar tras tanto tiempo"

Vila-real (Castellón), 18 may (EFE).- El defensa central Logan Costa que reapareció este domingo en Vallecas, donde jugó sus primeros minutos de la temporada tras la grave lesión sufrida en la pretemporada, señaló a Efe que "estoy muy contento por volver a jugar y estar en el campo, por volver a tener esa sensación".

El futbolista francés se lesionó el mes de julio del pasado año en un amistoso de pretemporada ante el Basilea cuando se produjo una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

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Logan Costa entró en el terreno de juego en el minuto 77 para sustituir a Willy Kambwala, quien también sufrió una grave lesión en la pretemporada y que reapareció hace un par de semanas,

"A pesar del resultado, estoy contento de volver a estar con mis compañeros y estar en el campo. Durante toda la temporada he intentado trabajar para volver lo mejor posible, ha sido complicado, pero ha sido especial poder volver al campo junto a Willy Kambwala", explicó.

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Tras jugar sus primeros minutos, el central señaló que "estoy bien, solo me hace falta coger ritmo y cada día estoy mejor. Yo sabía que ya estaba preparado para jugar, ha sido ahora cuando el 'mister' me ha dado esa oportunidad, pero ya estaba mejorando poco a poco".

El Villarreal encadenó en Vallecas su segunda derrota consecutiva, una vez garantizada su presencia en la próxima edición de la Liga de Campeones, lo que ha provocado que pierda la renta de cinco puntos que tenía con el Atlético de Madrid, con quien se encuentra ahora empatado a puntos y contra quien se enfrenta en la última jornada en La Cerámica, en un duelo que decidirá cuál de los dos termina en tercera posición.

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"Es una pena estos últimos resultados para el equipo, pero queremos terminar esta temporada terceros y acabar bien, tenemos una final en casa con nuestra afición y espero que vamos a sacar la victoria", concluyó. EFE

jmg sm/fc

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