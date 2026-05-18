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Prisión provisional para el ladrón del "alcantarillazo", que suma 61 arrestos, 17 de ellos este año

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Agentes de la Policía Nacional han detenido nuevamente en Zaragoza a un hombre de 34 años que acumula ya 61 arrestos, 17 de ellos solo en el presente 2026, como presunto responsable de varios robos con fuerza en establecimientos del barrio de Las Delicias cometidos mediante el "alcantarillazo" -la fractura de cristales utilizando tapas de alcantarilla-, un método que provoca importantes daños materiales y una creciente sensación de inseguridad entre comerciantes y vecinos.

El multirreincidente pasó el pasado 15 de mayo a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión provisional.

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La investigación, desarrollada por el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Delicias, ha permitido esclarecer tres robos con fuerza cometidos en distintos establecimientos comerciales durante los días 13 y 14 de mayo, todos ellos relacionados con un patrón delictivo similar.

El primero de los hechos tuvo lugar sobre las 23.00 horas del pasado 13 de mayo en un establecimiento hostelero situado en la calle Desiderio Escosura.

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Un testigo alertó de la presencia de dos individuos merodeando junto al local, observando posteriormente daños compatibles con un robo mediante fractura de cristal. El propietario denunció la sustracción de la caja registradora y aproximadamente 380 euros en efectivo.

Horas más tarde, sobre las 05.30 horas del día 14 de mayo, se produjo un segundo robo con fuerza en otro establecimiento ubicado en Vía Universitas, tras recibirse aviso de una central receptora de alarmas alertando de la presencia de dos personas intentando acceder al interior.

Las imágenes de videovigilancia permitieron comprobar cómo dos individuos fracturaban el cristal mediante el uso de una alcantarilla, mientras uno de ellos accedía al interior para sustraer la caja registradora y abandonar rápidamente el lugar.

Cuando los indicativos de Seguridad Ciudadana acudían al servicio, localizaron a uno de los sospechosos en las inmediaciones, observando cómo cambiaba bruscamente de dirección al percatarse de la presencia policial. Paralelamente, durante las batidas realizadas por la zona, fue localizado el segundo implicado, recuperándose posteriormente la caja registradora sustraída.

Por estos hechos fueron detenidos dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, siendo uno de ellos el ahora investigado multirreincidente. Su acompañante pasó posteriormente a disposición judicial, quedando en libertad con cargos.

Las investigaciones posteriores desarrolladas por el Grupo de Policía Judicial de Delicias permitieron además atribuir al principal detenido un tercer robo con fuerza en grado de tentativa, cometido en una frutería situada en la calle Castilla, procediéndose también a la detención de una tercera persona relacionada con estos hechos, que igualmente quedó en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial.

Las pesquisas determinaron además un patrón común en los robos investigados, actuando habitualmente dos personas de forma coordinada mientras una realiza labores de vigilancia y la otra accede al interior del establecimiento.

El objetivo principal suele centrarse en la sustracción de cajas registradoras, utilizando para ello fracturas de cristales mediante alcantarillas o forzamientos sobre accesos.

UN NUTRIDO HISTORIAL DELICTIVO

Los investigadores destacan la elevada reincidencia del principal detenido, al que le constan 61 detenciones policiales, 17 de ellas durante el presente año.

Esta reiteración delictiva, unida a la frecuencia con la que presuntamente comete este tipo de hechos, ha generado una creciente preocupación entre comerciantes y vecinos del distrito, que observan cómo los daños ocasionados en escaparates y establecimientos alimentan la sensación de inseguridad en el barrio.

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EuropaPress

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