Exalcaldesa de Requena dice que allí no hubo muertos porque se avisó de la dana a la gente

València, 18 may (EFE).- La exalcaldesa de Requena Rocío Cortés, del PP, ha testificado este lunes ante el juzgado que investiga la gestión de la dana que en este municipio del interior de la provincia de Valencia "no hubo muertos ni heridos porque se avisó a la población".

Cortés fue alcaldesa de Requena (y presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias) hasta principios de noviembre de 2024 -apenas una semana después de las inundaciones de aquel 29 de octubre que dejaron 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia-, cuando prosperó una moción de censura contra ella.

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Según fuentes conocedoras de su declaración, ha explicado que el día anterior a la dana ya había "preocupación" en el equipo de Gobierno por las lluvias que se avecinaban y sobre las cuatro de la madrugada del 29 de octubre ya se empezó a considerar la suspensión de clases.

Rocío Cortés ha recordado que alrededor de las 6:53 horas se contactó con inspectores de Educación y con las empresas de autocares para informar de la decisión definitiva de suspenderlas.

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A las 7:52 horas el Ayuntamiento emitió un comunicado donde se informaba sobre la suspensión y se daban recomendaciones a la población, ha explicado Cortés, quien posteriormente se dirigió al barranco del río Magro.

Según ha asegurado la exalcaldesa, se estuvo vigilando ese barranco hasta las 11 horas, cuando se inició la construcción de un dique con maquinaria pesada.

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La primera rotonda de entrada de Requena, la que permite la entrada al hospital, ya estaba cerrada por el agua y en ese momento la alcaldesa ya instó a todos los que pudieran a irse a casa, tras lo cual ella se fue al Ayuntamiento para montar un Cecopal, en torno a la una del mediodía, ha recordado este lunes.

A esas horas el hospital no tenía problemas de funcionamiento pero mucha gente optó por quedarse en él porque ya no tenían forma de regresar a sus casas, ha señalado Cortés en su comparecencia como testigo. EFE

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