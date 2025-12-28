Espana agencias

Ansola ve a Sánchez "en un callejón sin salida" pero afirma que "el PNV está obcecado en que se cumplan los acuerdos"

El líder del PNV en Bizkaia sostiene que Pedro Sánchez atraviesa un momento crítico en la Moncloa, condiciona cualquier respaldo a Madrid al cumplimiento estricto de los pactos previos y rechaza alianzas con Vox

En el análisis sobre la gobernabilidad del Ejecutivo central, el presidente del Bizkai Buru Batzar del PNV, Iñigo Ansola, señaló su preocupación respecto al cumplimiento efectivo de los acuerdos alcanzados con Pedro Sánchez y subrayó que el partido vasco mantiene como condición indispensable el respeto a los compromisos pactados antes de respaldar cualquier iniciativa en Madrid. De acuerdo con una entrevista concedida al diario El Correo, reproducida por Europa Press, Ansola dejó claro que el Partido Nacionalista Vasco “está obcecado en que se cumplan los acuerdos establecidos”, reafirmando que esta exigencia constituye la base sobre la cual se construyen las relaciones políticas presentes y futuras.

Según las declaraciones recogidas por el medio, Ansola consideró que el presidente del Gobierno no cuenta actualmente “con un clima propicio para seguir gobernando”, ubicándolo “en un callejón sin salida”. A pesar de esto, el dirigente vizcaíno afirmó que el balance sobre las transferencias al País Vasco se valorará “cuando proceda”, aunque reconoció que a lo largo del año se transfirieron competencias consideradas positivas para Euskadi.

Consultado acerca de si el acuerdo de coalición entre el PNV y el PSE-EE condiciona la posibilidad de un distanciamiento respecto a Sánchez, Ansola resaltó que la estabilidad existente en Euskadi representa una fortaleza respecto a otras administraciones. Destacó que el pacto con los socialistas “es muy beneficioso para el país” y sostuvo que debe preservarse. No obstante, expresó incomodidad ante la falta de implementación del Estatuto de Gernika y de los compromisos políticos adquiridos, calificando como “incomprensible” cualquier incumplimiento. Anunció que en enero analizarán la situación tal como se comprometieron anteriormente.

De acuerdo con el contenido publicado por Europa Press, Ansola se refirió a las recientes declaraciones de Aitor Esteban, presidente del EBB, quien advirtió que “esto no aguanta un año y medio” en relación a la estabilidad del Gobierno de coalición central. Ansola reforzó esta perspectiva al señalar la sensación de estancamiento político y la dificultad de que Pedro Sánchez mantenga su mandato bajo el actual contexto. Ante la cuestión de la oportunidad para una convocatoria electoral anticipada, reiteró que el objetivo prioritario del PNV sigue siendo garantizar el cumplimiento de los acuerdos vigentes.

Ansola argumentó que Sánchez precisa más que nunca el respaldo de sus socios parlamentarios si desea completar su mandato hasta 2027. Según sus palabras a El Correo, la clave para ello es respetar los pactos, incluido el avance hacia un nuevo estatus para Euskadi. El presidente del BBB puntualizó que “es hora de que podamos llegar a acuerdos para tener una nueva herramienta que se adecue a las necesidades de la sociedad vasca”, haciendo referencia a su experiencia personal, ya que no pudo votar el actual Estatuto por su edad.

El dirigente del PNV también descartó cualquier tipo de acuerdo con Vox en caso de prosperar una hipotética moción de censura. Argumentó que el partido nacionalista vasco mantiene comunicación abierta con la mayoría de las formaciones políticas, aunque excluye explícitamente a Vox. Detalló que la capacidad de entendimiento abarca al PSE, a EH Bildu y a Podemos, como demuestran las negociaciones presupuestarias recientes en Gipuzkoa y Álava, así como, en ciertos momentos, al Partido Popular.

En cuanto a las críticas sobre un supuesto cambio ideológico hacia posiciones conservadoras, Ansola negó un “giro a la derecha” en el PNV. Explicó que la decisión de facilitar el origen de los detenidos responde a una necesidad y no a un cálculo político. Desde su perspectiva, ocultar esta información contribuye a estigmatizar colectivos y señaló la demagogia que vincula inmigración y delincuencia.

Al abordar temas de actualidad política, Ansola manifestó su inquietud respecto a los ataques perpetrados contra instituciones, partidos y medios de comunicación, así como frente a lo que definió como el “silencio” de Sortu y EH Bildu ante esos sucesos. Opinó que Sortu utiliza a EH Bildu como “una marca para ser más amables” y reconoció que la formación abertzale se encuentra en un proceso de transición, aunque estimó que todavía tiene obstáculos pendientes para alcanzar una plena normalización democrática.

Sobre la reciente incorporación de Andoni Ortuzar, expresidente del EBB, a Movistar Plus+, Ansola atribuyó la contratación a “su experiencia en el mundo periodístico”, y se declaró convencido, según recogió Europa Press, de que la oferta se basó en la valía profesional de Ortuzar. Coincidió además con Aitor Esteban en que el PNV no intervino en ese proceso de selección, y puntualizó no haber percibido el malestar dentro de la militancia que algunos han señalado tras el fichaje. Sostuvo la necesidad de que la política cuente con entradas y salidas hacia el sector privado, dado que los responsables políticos, una vez concluida su etapa institucional, buscan nuevas ocupaciones laborales para garantizar su sustento.

En ese contexto, Ansola realizó una comparación con el caso de Unai Rementeria, antiguo diputado general y ahora presidente de la Fundación BBK, justificando que ambos ejemplos ilustran la importancia de dignificar la función pública. Reiteró que todo movimiento laboral posterior a la vida política suele suscitar interpretaciones negativas, aunque insistió en su legitimidad y en el derecho de los políticos a continuar trabajando una vez completadas sus responsabilidades.

