Albiol dice que se ofreció alternativa habitacional a unos 60 desalojados del B9 sin realojar pero "no les ha gustado"

El alcalde de Baldalona, Xavier García Albiol, ha asegurado hoy que que desde diferentes instituciones de la ciudad se ha ofrecido una alternativa habitacional a los 50 o 60 desalojados del Institut B9 que aún quedan por realojar, pero que estos la han rechazado porque "no les ha gustado".

Así ha respondido el alcalde 'popular' en una entrevista en 'En boca de todos' de 'Cuatro', recogida por Europa Press, a la denuncia en Fiscalía por delitos de odio, que presentó este miércoles Comuns por el desalojo sin dicha alternativa, y también por sus actuaciones y declaraciones posteriores.

A este respecto, el 'popular' ha aseverado que desde diferentes entidades de la ciudad han ofrecido ya un refugio, como reclaman desde la oposición, pero que son los desalojados quienes no quieren salir de su situación de calle "porque dicen que la alternativa no les gusta".

"En estos momentos de esas personas quedan unas 50 o 60 en un espacio. Ustedes saben que entidades de la ciudad social les han ofrecido una alternativa y no se quieren ir ahí porque dicen que la alternativa no les gusta, porque el espacio que les dan no les gusta. Esa es la realidad de las personas", ha expuesto.

Asimiso, el alcalde ha asegurado que los servicios sociales de la Generalitat catalana y de Badalona decidieron "de manera conjunta" que, de las 400 personas que habitaban el edificio, 55 eran vulnerables. De estas, Albiol ha confirmado que todas han sido atendidas y "están bajo un techo".

En este sentido, ha agregado que los servicios sociales pusieron una carpa en el recinto intervenido con el fin de atender a quienes ya se les hacía un seguimiento, además de comenzar a hacer gestiones con quienes ahí lo pidieron.

Finalmente, al ser cuestionado por haber llevado a cabo el desalojo en fechas navideñas, se ha escudado en que desde los juzgados le dieron quince días para cumplir con el auto.

