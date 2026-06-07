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Segundo crimen por arma de fuego en 3 semanas en una calle de la Zona Franca de Barcelona

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(Actualiza la NA7234 con más información)

Barcelona, 7 jun (EFE).- Un hombre ha muerto esta noche tras recibir varios disparos en un patio interior de una manzana de la calle Mineria, en la Zona Franca de Barcelona, en lo que supone el segundo asesinato por arma de fuego en tres semanas en la misma vía de la capital catalana.

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Fuentes de los Mossos han confirmado a EFE esta muerte violenta ocurrida hacia las 21.00 horas de esta noche y han añadido que se está investigando el caso.

Varias personas que se encontraban en el lugar han intentado reanimar a la víctima, que finalmente ha fallecido por las heridas de bala que ha sufrido.

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Los Mossos tratan de localizar ahora al autor de los disparos, que ha huido del lugar de los hechos.

Se da la circunstancia de que el pasado 16 de mayo otro hombre falleció en la misma calle, a escasa distancia del lugar donde se ha producido el segundo tiroteo, tras ser alcanzado igualmente por los disparos de una persona que también se dio a la fuga.

Así pues, se trata de la segunda víctima mortal por arma de fuego en ese barrio de la Zona Franca en menos de un mes.

El crimen se ha producido en un contexto marcado por el aumento de incidentes con armas de fuego en el área de Barcelona.

Poco después del suceso, el presidente del grupo municipal del PPC en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha difundido un vídeo en su perfil de X en el que se ve cómo la víctima es atendida en el suelo por varias personas y el comentario: "un vecino me alerta de nuevos disparos en los patios entre Mineria y Mare de Déu del Port".

"Si se confirma, sería otro episodio intolerable en una zona marcada por la inseguridad y el abandono. Los vecinos exigen soluciones reales. ¿Qué más tiene que pasar?", se pregunta el edil popular. EFE

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