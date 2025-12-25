La CUP reprocha al Rey "violencia borbónica" hacia Cataluña, que ve histórica

Durante una ofrenda celebrada en el cementerio de Montjuïc, en Barcelona, representantes de la CUP se refirieron a lo que calificaron como un vínculo entre distintas expresiones de represión por parte de la Casa Real hacia Cataluña a lo largo de la historia. Según informó la agencia Europa Press, el diputado de la CUP en el Parlament, Dani Cornellà, acusó al rey Felipe VI de dar continuidad a una tradición de “violencia borbónica” dirigida contra la región, señalando episodios recientes y hechos históricos como parte de esa línea.

El acto tuvo lugar frente a la tumba de Francesc Macià, quien fue presidente de la Generalitat republicana y falleció un 25 de diciembre de 1933. Acompañando a Cornellà se encontraba la diputada Pilar Castillejo, también de la CUP, que participó en la tradicional ofrenda en memoria del exmandatario catalán. El medio Europa Press detalló, a partir de sus declaraciones, que los portavoces de la formación independentista centraron sus críticas en la figura del monarca actual y en el legado de la familia Borbón en España.

Dani Cornellà expresó, según publicó Europa Press, que “continuamos denunciando esta falsa Transición en la que una familia borbónica enemiga de Cataluña fue heredera del franquismo, del régimen, y que continúa vivo de su mano, como hemos visto en los últimos años, en el discurso del 3 de octubre de 2017”. En ese momento, el diputado apuntó al pronunciamiento institucional que Felipe VI realizó poco después del referéndum del 1 de octubre de 2017, en medio de la crisis política y social por el proceso soberanista catalán. Para los representantes de la CUP, ese discurso del jefe del Estado ejemplificó la persistencia de una postura hostil hacia el independentismo y la identidad catalana.

Durante la intervención ante los medios, los dirigentes reclamaron que la Casa Real mantiene una actitud hacia Cataluña que consideran heredera directa del franquismo, según consignó Europa Press. En el marco de la ofrenda floral en Montjuïc, los representantes remarcaron también el carácter continuista del actual régimen político en relación con estructuras heredadas de la dictadura. Señalaron que, en su visión, las transformaciones políticas tras la muerte de Francisco Franco no supusieron una ruptura efectiva con el pasado, sino la perpetuación de determinados valores a través de la monarquía parlamentaria.

Los representantes de la CUP identificaron además el aniversario de la muerte de Francesc Macià como un momento simbólico para reiterar sus denuncias contra la monarquía. Según la información de Europa Press, relacionaron la figura del expresidente con los valores republicanos y el compromiso con la autodeterminación de Cataluña. El acto, al igual que en años anteriores, se presentó como una reivindicación de la memoria histórica y una oportunidad para manifestar el rechazo a la familia real, a la que responsabilizan de contribuir a las políticas de represión sufridas por la región.

Durante el homenaje, tanto Cornellà como Castillejo destacaron que las demandas soberanistas continúan encontrándose con obstáculos vinculados a decisiones políticas de nivel estatal. Según reportó Europa Press, insistieron en que estos obstáculos se explican, en parte, por la continuidad histórica del papel de la monarquía en el mantenimiento del actual statu quo. La CUP ha reiterado en distintas ocasiones su rechazo a la institución monárquica y su compromiso con la independencia de Cataluña, planteando que solo mediante una ruptura con lo que denominan “régimen del 78” sería posible avanzar hacia una república catalana.

En el contexto del acto en Montjuïc, los diputados presentes subrayaron la vigencia de los reclamos por los derechos nacionales de Cataluña y la necesidad de mantener viva la memoria de líderes como Macià. Según Europa Press, el homenaje sirvió como escenario para enlazar la historia política contemporánea con procesos y conflictos de larga duración, empleando fechas y símbolos significativos dentro del movimiento independentista.

La presencia de dirigentes de la CUP en el cementerio de Montjuïc contó también con la participación de militantes y simpatizantes, quienes acompañaron el acto con banderas y consignas vinculadas a la causa republicana catalana, informó Europa Press. El evento se enmarcó en las actividades anuales que la organización celebra cada diciembre en torno a la figura del expresidente, reafirmando su oposición a la monarquía parlamentaria y su apuesta por una vía republicana propia.