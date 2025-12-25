Espana agencias

El BNG cree que el Rey ignoró "los problemas de la gente" en su mensaje de Navidad

El parlamentario Néstor Rego cuestiona la relevancia institucional de la Casa Real tras el discurso navideño de Felipe VI, subrayando la desconexión entre la monarquía y las demandas sociales, así como críticas al relato oficial sobre la Transición

Néstor Rego, diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el Congreso, ha destacado que el discurso navideño del rey Felipe VI remarcó hitos históricos como el inicio de la democracia hace medio siglo en relación con la coronación de Juan Carlos I, un hecho que Rego considera fundamental para el análisis del papel actual de la monarquía en España. Según informó el BNG a través de un comunicado al que accedió Europa Press, el parlamentario subrayó que el rey evitó mencionar las principales dificultades que afrontan los sectores populares en la actualidad, manteniendo, a juicio del BNG, una desconexión con las verdaderas demandas de la sociedad.

El medio Europa Press detalló que para Rego, la referencia al inicio de la democracia durante el mensaje navideño resulta “curiosa”, pues el propio ascenso de Juan Carlos I al trono estuvo directamente vinculado con la decisión del dictador Franco de instaurarlo como jefe del Estado mediante su designación por las cortes franquistas. Rego cuestionó el relato oficial que identifica esa coronación con la implantación de la democracia y expresó que esta interpretación histórica, difundida en el mensaje del rey, omite elementos sustanciales sobre el proceso de transición política española y sus consecuencias actuales.

La crítica del BNG no se limitó al relato sobre la Transición o la Constitución. Rego señaló que la Carta Magna establece barreras democráticas importantes en el caso gallego, negando a Galicia, según su criterio, los derechos nacionales que le corresponderían. En su comunicado, el diputado insistió en que estas limitaciones siguen vigentes y afectan a las opciones políticas y sociales de Galicia dentro del Estado español.

El diputado gallego relacionó este marco constitucional con los problemas contemporáneos de la sociedad, afirmando, de acuerdo con Europa Press, que la base de numerosas dificultades actuales reside en decisiones tomadas durante la Transición. El BNG considera que el papel de la monarquía no responde a las necesidades ni de Galicia ni de las clases populares del conjunto del país. Según el partido nacionalista, la institución real se aleja de problemas sociales como la precariedad, el desempleo y las dificultades de acceso a servicios públicos fundamentales.

Tal como publicó Europa Press, el mensaje de Felipe VI también incluyó referencias elogiosas a la Constitución y a la integración europea, aspectos a los que el BNG atribuye escasa relación con los intereses prácticos de la ciudadanía gallega. Para Néstor Rego, estas menciones suponen una reafirmación de un proyecto político e institucional que el BNG cataloga como “anacrónico” y alejado del día a día de la población.

A modo de contextualización, el BNG expuso que este distanciamiento pone en entredicho la utilidad de la monarquía como solución a los retos colectivos. En su declaración, el diputado gallego sostuvo que “la monarquía borbónica debe quedar atrás porque no representa ninguna solución para los intereses de las clases populares gallegas ni del conjunto del Estado español”. Según consignó Europa Press, el partido consideró que el mensaje recuperó un discurso de alabanza institucional sin referencia a desafíos inmediatos en materia social, política o económica.

El pronunciamiento reitera el rechazo del BNG a la legitimidad institucional de la familia real, en especial en el contexto de las demandas de mayor autogobierno y reconocimiento nacional para Galicia. Según el análisis del partido, la distancia evidenciada en el contenido del mensaje refuerza la postura de sectores que cuestionan la continuidad de la monarquía como modelo de Estado y abogan por una revisión del marco constitucional vigente.

Estas valoraciones cierran una jornada en la que la intervención navideña del rey Felipe VI generó variedad de reacciones por parte de diferentes fuerzas políticas, según reportó Europa Press, incluyendo valoraciones contrapuestas sobre la interpretación del pasado reciente y la gestión de las aspiraciones regionales en España.

