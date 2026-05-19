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Interceptan a 64 personas en cuatro pateras en Formentera

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Ibiza, 19 may (EFE).- La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han interceptado este lunes a un total de 64 personas en cuatro pateras, dos en la línea de costa de Formentera y otras dos en el mar, según los últimos datos facilitados este martes por la Delegación del Gobierno.

La última patera, localizada a las 20:30 horas del lunes, navegaba a 4 millas al sur de la isla y en la misma viajaban 15 personas magrebíes.

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De las otras tres, con 49 personas en total, dos fueron interceptadas en la línea de costa de Formentera y una cuarta a 19 millas de la pitiusa menor.

En lo que va de año han llegado a las costas de Baleares 1.607 migrantes a bordo de 81 pateras, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

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Durante 2025 llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supone un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según el Ministerio del Interior. EFE

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EFE

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