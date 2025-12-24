Espana agencias

PSOE nombra gestora para Extremadura presidida por el delegado del Gobierno y exalcalde de Don Benito José Luis Quintana

La Secretaría de Organización del PSOE ha nombrado este miércoles la composición de la comisión gestora que coordinará la actividad del partido en Extremadura hasta la celebración del congreso regional extraordinario.

Dicha comisión estará presidida por el actual delegado del Gobierno en Extremadura y exalcalde de Don Benito, José Luis Quintana Álvarez, según ha informado la formación socialista.

Como vocales se han designado a María José Pulido Pérez, Gonzalo Romero Barba, Carmen Yáñez Quirós, Pablo Iglesias Ordóñez, Ana María Fernández Rodríguez, José María Ramírez Morán e Irene Pozas García.

El PSOE señala que, a partir de este momento, la Comisión Gestora se encargará de garantizar el funcionamiento organizativo de la formación extremeña, así como de convocar y supervisar los procesos democráticos internos hasta que se elija la nueva Ejecutiva Regional en el congreso extraordinario.

