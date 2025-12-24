Espana agencias

El diputado del PSOE por Cáceres César Ramos apunta que Ibarra "no pidió al PP que se abstuviera cuando el PSOE ganó"

El diputado socialista en el Congreso por Cáceres y portavoz socialista en la Comisión de Transportes, César Ramos, ha señalado que el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra hoy defiende que el PSOE se abstenga en la investidura de Guardiola "pero no pidió al PP que se abstuviera cuando el PSOE ganó las últimas elecciones".

De esta forma se pronuncia César Ramos, en un mensaje a través de redes sociales, recogido por Europa Press, respecto a la propuesta de Rodríguez Ibarra de negociar con el PP una abstención en la Asamblea de Extremadura para permitir investir a María Guardiola.

Ante esta propuesta, César Ramos señala que Ibarra "defiende el derecho a discrepar", tras lo que ha considerado que "conviene recordar que, cuando gobernaba el partido y la Junta, castigaba y trataba de acallar a quienes discrepaban", apunta.

"La memoria es frágil, y lo es aún más cuando nos hacemos mayores", concluye César Ramos.

