Vox expulsa a Ortega Smith de la Ejecutiva tras meses de desencuentros y le sustituye la catalana Júlia Calvet

Algunas participaciones recientes de Javier Ortega Smith, como su asistencia a la presentación del grupo de reflexión del exdirigente Iván Espinosa de los Monteros y su aparición en actos oficiales después de otras decisiones tomadas por la directiva, han aumentado la tensión con la cúpula de Vox. Tal como informó el partido y recogió Europa Press, la dirección ha decidido expulsar a Ortega Smith de la Ejecutiva, una determinación tomada tras meses de desencuentros públicos y privados entre el fundador y la dirección nacional.

Según publicó el medio, la figura de Ortega Smith ha mantenido una relación complicada con Vox en los últimos meses. Pese a su salida de la Ejecutiva, el político continúa como diputado nacional, portavoz en la Comisión de Justicia del Congreso y portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, en noviembre ya se había producido su pérdida de la portavocía adjunta en el Congreso, lo que evidenciaba los signos de distanciamiento y desconfianza desde la dirección de la formación.

El medio detalló que la fricción entre Ortega Smith y Vox se agravó tras enfrentamientos pasados, siendo uno de los más visibles su choque con la exdirigente Macarena Olona. Tras la salida de Olona en 2022, el presidente Santiago Abascal le retiró la secretaría general, un cargo central del que Ortega Smith fue responsable durante años, y puso en su lugar a Ignacio Garriga, otro dirigente de confianza del entorno de Abascal.

El deterioro de la relación se intensificó después de que trascendiera en los medios que Ortega Smith valoraba disputar el liderazgo a Abascal durante la Asamblea de 2024. Finalmente, tras la celebración de la asamblea, Abascal fue ratificado por más del 90% de los apoyos como presidente del partido. Ortega Smith, que ejercía entonces la Vicepresidencia junto a Jorge Buxadé y Reyes Romero, pasó a la condición de vocal tras ese proceso, pero no fue apartado completamente de la dirección hasta ahora, cuando la decisión fue aprobada formalmente por la Ejecutiva.

Entre los episodios recientes que han alimentado la discordia se encuentra su asistencia al lanzamiento del ‘think tank’ encabezado por Espinosa de los Monteros, una figura a la que sectores del partido consideran incómoda por sus diferencias con la actual dirección. Según precisó Europa Press, Ortega Smith defendió públicamente que su presencia solo tenía un carácter personal y que "nadie podía molestarse porque fuera a abrazar a un amigo". La dirección de Vox minimizó el incidente y le restó trascendencia.

Otra situación tensó la relación cuando Ortega Smith acudió a la tribuna de autoridades en el desfile militar del 12 de octubre, aunque Santiago Abascal había declinado asistir en señal de desacuerdo con el Gobierno. Vox argumentó que el diputado participó en calidad privada y Abascal evitó hacer comentarios al respecto, conforme relató Europa Press.

Las tensiones se manifestaron también en el Congreso cuando Ortega Smith fue degradado de la portavocía adjunta, una medida que calificó de "equivocada e injusta", manteniendo su postura crítica pese a las consecuencias. Desde entonces, la relación entre Ortega Smith y Abascal se ha caracterizado por mensajes cruzados, como el intercambio de metáforas deportivas, donde el líder le recordó que "hay que aprender a ceder paso" dentro de la organización y que "hay un gran banquillo", mientras que Ortega Smith se definió como un "delantero" experimentado que sabe marcar goles.

Vox comunicó que la sustitución en la Ejecutiva recae en Júlia Calvet, quien desempeña la portavocía nacional de Juventud y ejerce como diputada autonómica en el Parlamento de Cataluña. Calvet, de formación jurista, representa los nuevos perfiles por los que la dirección de Abascal está apostando, junto a otras figuras como Pepa Rodríguez de Millán, José María Figaredo y Carlos Hernández Quero, según recogió Europa Press. Todos estos dirigentes jóvenes ingresaron a la Ejecutiva como vocales tras la asamblea interna de 2024.

La trayectoria de Calvet incluye la presidencia de la organización estudiantil S'ha Acabat!, consolidando desde ahí un perfil relevante en la esfera política catalana. El medio recordó que esta apuesta por liderazgos jóvenes y renovados responde a una estrategia del partido para impulsar su proyección en regiones clave y reforzar áreas internas.

En declaraciones recogidas en años anteriores por Europa Press, Ortega Smith advirtió sobre el riesgo de transformar el partido en “una agencia de colocación”, dejando entrever discrepancias con el rumbo organizativo de Vox y la gestión de candidaturas y cargos internos. Pese a esas críticas, el partido decidió mantenerlo en órganos de relevancia durante un tiempo tras la crisis de 2022.

Finalmente, la decisión de apartar a Ortega Smith de la cúpula responde a varios episodios que la dirección de Vox consideró inasumibles en el contexto de su estrategia organizativa actual. Según Europa Press, la dirección optó por cerrar esta etapa confiando en la capacidad de nuevos referentes como Calvet para fortalecer el trabajo colectivo y la cohesión interna, dentro de un periodo marcado por reacomodamientos en los altos cargos y ajustes en la estructura operativa del partido.