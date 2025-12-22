Tellado asegura que el PSOE es "un partido en el chasis": "A Sánchez le espera una agonía electoral"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que los resultados en Extremadura, con la victoria de la candidata 'popular', María Guardiola, evidencian que "comienza un nuevo ciclo político en España" y ha pronosticado que al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, le espera una "agonía electoral" en las próximas citas con las urnas. Dicho esto, ha evitado aludir al auge de Vox en los comicios extremeños y ha puesto el foco en el PSOE, afirmando que es "un partido en el chasis".

"A Sánchez le espera una agonía electoral solo comparable con su agonía judicial", ha asegurado Tellado en una comparecencia en la sede nacional del PP al filo de la medianoche sin preguntas, que ha coincidido en el tiempo con la de su candidata, María Guardiola. De esta forma ha aludido a los comicios que habrá en Aragón, Castilla y León y Andalucía en el primer semestre de 2026.

Tellado ha indicado que con los 29 escaños y el 43 por ciento de los votos el PP hoy "arrasa" en Extremadura y va a seguir trabajando "para que este resultado se replique en todas partes y sea un punto de inflexión definitivo para acabar con el sanchismo".

"Hoy se ha escrito el principio del fin de Pedro Sánchez. Hoy comienza un nuevo ciclo político en España. Sánchez podrá decidir si su agonía acaba en 3 meses o en 15 meses", ha enfatizado, para añadir que lo único que queda por decidir es "hasta donde hunde a su partido en esta fase de descomposición sin vuelta atrás".

Tellado considera que el resultado de Extremadura "marca un camino que no tendrá vuelta atrás" está preparado para tomar el relevo y para cumplir con esa misión histórica de darle a España el cambio que nuestro país necesita. Reconstruiremos todo lo destruido y lo haremos de la mano de la gran mayoría de españoles", ha sentenciado.

"ES UNA NOCHE MUY FELIZ PARA EL PP"

Tras asegurar que es una "noche muy feliz" para el PP, Tellado ha resaltado que la sociedad extremeña "ha hablado alto y claro" en las urnas dando una "gran victoria electoral" a María Guardiola y al Partido Popular de Extremadura.

A su entender, los ciudadanos de Extremadura han dicho "no" a la corrupción y han dicho "no" al "partido del saqueo, al partido del machismo y a los ataques a la igualdad y a la democracia". Por el contrario, han dicho "sí a avanzar todos juntos" y "sí a la honestidad en política", así como "a una presidenta libre, digna y valiente como es María Guardiola".

El número dos del PP ha resaltado que el PP "ha sacado más votos y más escaños que toda la izquierda junta". "Es una paliza del Partido Popular al Partido Socialista. Una paliza para la historia. El PSOE se ha hundido en su suelo electoral. Ha perdido más de un tercio de sus apoyos en un lugar que hasta hace poco era uno de sus bastiones electorales", ha proclamado, para concluir que el PSOE es "un partido en el chasis".

Tras indicar que "la alternativa" del PP "avanza con fuerza, se ensancha y crece", ha subrayado que en España se adivina "un horizonte de cambio" y de "ilusión". "Una ola de dignidad se está levantando para acabar con la etapa más negra del gobierno de Pedro Sánchez", ha apostillado.

Tellado ha asegurado que en Extremadura "concurría el sanchismo en su máxima expresión", con "un candidato procesado por corrupción, por el escándalo de la plaza creada a medida del hermano de Pedro Sánchez".