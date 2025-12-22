Espana agencias

Monago (PP) defiende que Guardiola gobierne sin mayoría absoluta y cree que habrá "puntos de encuentro" con Vox

El senador del PP y expresidente extremeño, José Antonio Monago, ha defendido que su partido pueda gobernar en Extremadura incluso sin haber alcanzado la mayoría absoluta en las elecciones de este domingo. Para ello, ha augurado que habrá "puntos de encuentro" con Vox como evitar "que gobierne la izquierda".

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios a las puertas de 'Génova', donde este lunes se reúne la Junta Directiva Nacional del PP un día después de los comicios en Extremadura, donde la candidata 'popular' María Guardiola se ha impuesto con 29 escaños, si bien necesitará a los de Santiago Abascal para conformar gobierno.

"Ha ganado el Partido Popular, que era el objetivo, ganar en estas elecciones. Es verdad que algunos tenían la expectativa a lo mejor excesivamente alta porque se vio cerca de la absoluta", ha valorado Monago, que ha cargado contra quienes consideran que el PP "solo puede gobernar si tiene mayoría absoluta".

Lo que se le niega a otros, en opinión del senador del PP, "a otros sí se le concede", por lo que ve un "resultado magnífico" en unas elecciones en las que el "principal adversario", el PSOE, se ha hundido a los 18 escaños, el peor resultado histórico en uno de sus bastiones, Extremadura.

Monago ha indicado que Guardiola y el candidato de Vox a las elecciones, Óscar Fernández, "tendrán que hablar", si bien ha admitido que "las negociaciones no son fáciles" porque "todo el mundo tiene sus pretensiones".

"Pero para eso están los espacios de diálogo", ha agregado, mostrándose "convencido" de que habrá "puntos de encuentro, sin duda ninguna", porque a Abascal le pesará más su deseo de que no "gobierne la izquierda en Extremadura".

EXTREMADURA "SE HA TEÑIDO DE AZUL"

Monago ha proseguido en su análisis de los comicios celebrando que el mapa en Extremadura "se ha teñido de azul" y que el candidato "apoyado claramente por el señor Sánchez", Miguel Ángel Gallardo, ha sufrido "un duro revés" pese a haber estado "permanentemente en campaña".

"Que el bloque de centro-derecha asume el 60% en una tierra como Extremadura, que tiene una componente agraria, rural, que tradicionalmente ha sido feudo del Partido Socialista, pues sin duda es para que se lo piense muy mucho a la izquierda de este país", ha zanjado.

EuropaPress

