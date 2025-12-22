Espana agencias

La Audiencia de Madrid revoca la decisión de Peinado de pedir los correos de Begoña Gómez y que la UCO los analice

Guardar

La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de pedir a Moncloa los correos de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y encargar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que los analice.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados estiman los recursos presentados tanto por la Fiscalía como por la defensa de Gómez y revocan de forma parcial la resolución de Peinado que incluía esas diligencias.

Los magistrados acuerdan dejar sin efecto la parte de la resolución en la que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid requería a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno que le remitiera copia de los correos electrónicos recibidos y enviados desde una cuenta por Gómez a partir de julio de 2018 y en la que decidía que se remitieran a la UCO para su análisis.

Los magistrados argumentan que revocan esa parte "a fin de que se proceda a dictar resolución en forma de auto con la motivación oportuna".

Cabe recordar que Peinado reclamó al Gobierno que le informara de si la esposa de Pedro Sánchez tiene alguna dirección de 'email' oficial y a petición de las acusaciones populares, al considerar "útil y pertinente conocer la posible existencia de un correo electrónico que pudiera ser utilizado por la citada investigada".

Peinado recibió en una memoria USB documentación que incluye una copia de los correos recibidos y enviados, entre el 18 de julio de 2018 y el 23 de septiembre de 2025, desde la cuenta corporativa asignada a Gómez.

El juez atribuye a la esposa de Pedro Sánchez presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.

EuropaPress

