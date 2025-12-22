Ferraz designará una gestora en el PSOE extremeño tras la renuncia de Gallardo por un resultado "desastroso"

La Secretaría de Organización del PSOE nombrará una comisión gestora en la federación de Extremadura tras la renuncia de Miguel Ángel Gallardo como secretario general autonómico.

Después de que el propio Gallardo confirmase su salida --aunque mantendrá el acta de diputado autonómico-- desde la dirección federal trasladan que esa Comisión Gestora coordinará la actividad del partido en Extremadura hasta la celebración de un congreso regional.

En ese sentido señalan que la Ejecutiva Federal, reunida este mismo lunes "ha reconocido el trabajo y el compromiso" de Gallardo y de todo el PSOE extremeño y "continuará trabajando para reforzar el proyecto socialista en Extremadura".

No obstante, fuentes de la Ejecutiva trasladan a Europa Press que ven "de sentido común" que Gallardo haya dimitido después de un resultado "desastroso", el peor de la serie histórica en Extremadura con solo 18 escaños, una decena menos que hace dos años.

Consideran que Gallardo no reunía ninguna condición para movilizar a su electorado y ven imprescindible empezar a construir un nuevo proyecto ilusionante desde este mismo momento.