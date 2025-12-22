Espana agencias

El Senado nombra a Paula Pérez Cava como su directora de comunicación, un cargo de nueva creación

La Mesa del Senado ha aprobado el nombramiento de Paula Pérez Cava como su nueva directora de comunicación, un cargo de nueva creación que depende de la Secretaría General de la Cámara Alta y cuya estructura estará integrada por funcionarios de las Cortes Generales.

Según han informado a Europa Press fuentes de la institución, este cargo se ha creado con el objetivo de "reorganizar y potenciar" los actuales departamentos de comunicación y la nueva directora se ocupará en exclusiva de los asuntos de este ámbito.

El Senado tenía, hasta ahora, dos departamentos de comunicación --Relaciones con los Medios de Comunicación y Contenidos, Redes Sociales y Producción Audiovisuales--, que dependían de la Dirección de Relaciones Institucionales.

Y ahora se ha creado esta nueva estructura, con un total de ocho plazas, que será ocupada por funcionarios, ya en activo, o personas que aprueben los procesos de oposición en curso o futuros. Por tanto, depende de la Secretaría General del Senado y es asimilable a la ya existente en el Congreso de los Diputados y otras instituciones.

Paula Pérez Cava, la nueva directora de comunicación del Senado, ya pertenecía al Departamento de Medios de Comunicación de la Cámara Alta y previamente había trabajado en el Gabinete Técnico del Jefe de Estado Mayor de la Defensa como asesora de comunicación.

Es licenciada en Periodismo, tiene un máster en Periodismo de Televisión y está diplomada en Altos Estudios de la Defensa por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). Antes desarolló su labor como periodista especializada en seguridad y defensa en varios medios (RNE, Estrella Digital).

