Sánchez hará una declaración institucional este lunes para designar a la nueva portavoz del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado una declaración institucional este lunes 22 de diciembre para nombrar a la nueva portavoz del Gobierno tras la salida de Pilar Alegría.

Sánchez hará una declaración sin preguntas desde La Moncloa a las 8:30 horas en la que va a trasladar los cambios en su Gobierno una vez que Alegría comunicó su salida para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones autonómicas de Aragón del 8 de febrero.

El jefe del Ejecutivo ya desveló que su sustituta será una mujer, en conversación con los periodistas en la copa prenavideña en Moncloa la semana pasada, aunque todavía no se sabe si es una mujer que ya forma parte del Consejo de Ministros o una nueva incorporación.

El nombramiento se hará público solo 24 horas antes de la primera rueda de prensa del Consejo de Ministros a la que tendrá que enfrentarse la nueva portavoz y en plena crisis con el socio minoritario de coalición, Sumar, que le está exigiendo acometer cambios profundos en el Gobierno ante los casos de acoso y de corrupción en el entorno socialista.

Sin embargo, Sánchez ha venido trasladando que está muy satisfecho con todos sus ministros y solo tiene intención de llevar a cabo los cambios imprescindibles para sustituir a los ministros que a la vez son candidatos a distintas elecciones autonómicas.