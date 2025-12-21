De Miguel insta a llenar las urnas con votos de "esperanza, memoria, futuro y ambición" por una Extremadura "mejor"

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha llamado a la ciudadanía a llenar las urnas este domingo con votos de "esperanza", "memoria", "futuro" y "ambición" por una región "mucho mejor" de la que, asegura, "han dejado".

"Nadie nos va a robar la democracia, pero necesitamos que no nos roben los derechos, que no nos roben las libertades y que no retrocedamos al siglo pasado", ha reflexionado la candidata de Unidas por Extremadura en declaraciones a los medios, tras ejercer su derecho al voto en el CEIP Calatrava de Mérida.

Reivindicando la importancia de que Extremadura "alce la voz de una vez por todas" en aras de que "nadie" hable por ella, Irene de Miguel ha remarcado que para ella "ya es una victoria" el hecho de que en esta jornada electoral "mucha gente de izquierdas" vaya a "votar con ilusión".

Finalmente, la candidata de Unidas por Extremadura se ha mostrado "súper satisfecha" con el trabajo realizado desde su formación a lo largo de una campaña electoral que, ha confesado, desde su grupo han desarrollado de forma "humilde" y casi a modo de "artesanía política".

"Hemos hecho un campañón y tenido un equipo entregado de personas militantes, voluntarias que se han dejado la piel, literalmente", ha destacado agregando que "salga lo que salga" en el escrutinio, se siente "muy satisfecha" por haber conseguido "levantar mucha ilusión y mucho ánimo" en esta campaña.

"Hoy muchos ojos se están fijando en Extremadura y creo también que en Extremadura estamos mostrando que hay otra forma de hacer las cosas", ha finalizado la candidata.