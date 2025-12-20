La Junta Electoral de Aragón obliga a retirar una publicación de la Delegación del Gobierno tras una denuncia del PP

La resolución de la Junta Electoral de Aragón exigió la retirada inmediata de una publicación institucional en redes sociales, señalando la necesidad de acatar las normas que rigen la neutralidad durante los periodos preelectorales. Según informó el medio, esta intervención del órgano electoral se produjo tras una denuncia presentada por el Partido Popular de Aragón que alertaba sobre un posible uso partidista de recursos públicos a través de la comunicación institucional difundida por la Delegación del Gobierno en la red social X, antes conocida como Twitter.

Tal como publicó la fuente, el mensaje de la Delegación del Gobierno de Aragón se emitió el lunes 15 de diciembre y destacaba, bajo el lema “compromiso con Aragón en cifras”, información relativa a la gestión estatal en la comunidad autónoma. El contenido hacía referencia a indicadores como cifras de pensiones, empleo, contratos indefinidos, ayudas sociales, salario mínimo, ingreso mínimo vital y beneficiarios del bono social eléctrico, acompañado visualmente por la bandera autonómica. De acuerdo con el medio, la difusión pública de esos datos coincidió con el periodo previo a los comicios autonómicos, lo que motivó la queja formal del Partido Popular.

El partido opositor argumentó, según consignó el medio, que el formato, el mensaje y la ubicación destacada del post en la red social X configuraban una presentación de logros estatales que podría interpretarse como propaganda o promoción gubernamental, y no como mera información institucional. En consecuencia, la Junta Electoral de Aragón revisó el caso para determinar el alcance y la posible incidencia de la publicación sobre la libre formación de la voluntad ciudadana.

El análisis realizado por el órgano electoral concluyó que el contenido podía inducir confusión entre los límites que distinguen la información de interés general y la propaganda política, aspectos regulados estrictamente durante los procesos electorales. Además, la Junta consideró que la presencia y visibilidad de la publicación en las redes podía influir directamente sobre el electorado en un momento clave del calendario autonómico. Por ello, según detalló el medio, ordenó la supresión inmediata del mensaje institucional.

La actuación de la Junta Electoral de Aragón se produjo, tal como informó la fuente, en el contexto de la campaña electoral en Extremadura y tras la convocatoria de elecciones autonomómicas en Aragón, una decisión de Jorge Azcón, presidente de la Comunidad. El mismo día, el presidente Pedro Sánchez había realizado una comparecencia pública en la que presentó un balance de gobierno y destacó la gestión del Ejecutivo central en Aragón. Tras esas declaraciones, la Junta Electoral Central abrió un expediente a Sánchez, considerando que sus manifestaciones podían suponer una vulneración de la normativa electoral referente a la neutralidad institucional.

Según reportó el medio, al recibir la resolución de la Junta Electoral de Aragón, la Delegación del Gobierno acató de forma inmediata la orden y eliminó la publicación de sus canales oficiales. El cumplimiento de esta directriz reflejó el seguimiento estricto de las recomendaciones del órgano regulador y subrayó la obligación de las instituciones públicas de evitar prácticas que puedan alterar el desarrollo libre de los procesos electorales.

El medio también precisó que la Junta Electoral de Aragón cuenta con antecedentes de intervenciones ante denuncias por el uso de canales oficiales para la difusión, directa o indirecta, de mensajes percibidos como promoción partidista. Estas actuaciones se intensifican en el entorno digital ante la elevada visibilidad y el impacto potencial de las redes sociales sobre la opinión pública durante campañas electorales.

La intervención de las autoridades electorales en este caso refuerza la vigilancia permanente sobre los límites de la comunicación institucional, especialmente frente a la frontera difusa entre informar a la ciudadanía y promover una determinada gestión o partido en contexto de elecciones, según publicó la fuente. El episodio subraya la importancia que los organismos públicos otorguen un trato riguroso y transparente a los datos de interés general y eviten acciones que puedan generar dudas acerca de la imparcialidad en el uso de recursos institucionales.

El medio subrayó que la aplicación de las normas electorales en la era digital requiere ajustar los criterios tradicionales a la naturaleza dinámica de las plataformas sociales, donde la inmediatez y el formato visual pueden multiplicar el alcance e impacto de cualquier mensaje emitido por organismos oficiales. Por este motivo, las decisiones de órganos como la Junta Electoral buscan proteger el proceso democrático y asegurar que la información difundida desde canales institucionales no condicione de forma indebida la decisión de los votantes.