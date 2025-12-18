Espana agencias

El presidente Rodrigo Paz sube un 20 % el salario mínimo en Bolivia

La Paz, 17 dic (EFECOM).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este miércoles un incremento del 20 % del salario mínimo nacional, de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares) y declaró la "emergencia económica, financiera, energética y social porque, dijo, el país no puede seguir "funcionando con normas de los últimos 20 años". EFECOM

