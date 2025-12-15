Espana agencias

La confianza empresarial en Japón mejoró en el cuarto trimestre tras elección de Takaichi

Guardar

Tokio, 15 dic (EFECOM).- La confianza empresarial en la evolución de la economía japonesa mejoró en el cuarto trimestre del año, después de la elección de la conservadora Sanae Takaichi como nueva primera ministra y a pesar de las expectativas de una subida de los tipos de interés en la próxima reunión de política monetaria del Banco de Japón (BoJ), a finales de semana.

El último informe de coyuntura económica trimestral del banco central japonés, conocido como Tankan, mostró este lunes que el índice de confianza entre las grandes empresas manufactureras nacionales se situó en el cuarto trimestre de este año en 15 puntos, uno por encima de la encuesta previa hasta septiembre.

El nivel es superior a las previsiones emitidas por el banco central en su informe previo, donde vaticinaba que la confianza empresarial caería hasta dos puntos.

Entre los factores más importantes para la mejora estuvo el aumento de la confianza en sectores como la construcción naval, el de celulosa y papel y el del petróleo y carbón.

En lo que respecta a las grandes empresas no manufactureras japonesas, entre las que se incluyen las del sector servicios, su índice de confianza se mantuvo inalterado en 34 puntos.

El informe llega después de la elección en octubre de la conservadora Takaichi como nueva primera ministra de Japón.

Takaichi, considerada la sucesora espiritual del asesinado ex primer ministro Shinzo Abe, ha propuesto un ambicioso paquete de estímulos para impulsar la economía japonesa y combatir los efectos de la persistente inflación, que su Ejecutivo espera aprobar esta misma semana.

Según las previsiones del BoJ, se espera que la confianza entre las grandes empresas manufactureras se mantenga inalterada en el primer trimestre de 2026 y la de las no manufactureras baje seis unidades.

El índice Tankan mide el porcentaje de compañías japonesas que creen que las condiciones de negocio son favorables, menos las que piensan lo contrario, y está considerado un importante anticipo sobre el crecimiento económico de Japón y un factor influyente en las decisiones del banco central en materia de política monetaria.

El informe de este lunes se publica tres días antes de que comience la última reunión del año del BoJ, en la que se espera que el organismo suba los tipos de interés, congelados en el 0,5 % desde enero para evaluar los efectos de los aranceles estadounidenses. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

3-0. José Enamorado acerca al Junior a su undécimo título de la liga colombiana

Infobae

Rescatan a tres vecinos tras una explosión en una vivienda de Moraleja de Enmedio (Madrid)

Infobae

River Plate se proclama campeón de la Copa Messi tras derrotar al Atlético de Madrid

Infobae

Las medidas del electo Kast en Chile: seguridad en fronteras y reducción de gasto estatal

Infobae

Gamarra ve cinismo en los socios de Sánchez que lo critican, porque "lo están manteniendo"

Gamarra ve cinismo en los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Valencia suspende las clases este

Valencia suspende las clases este lunes en varias pedanías y zonas inundables ante la alerta naranja por lluvias

El Yunque, la secta ultracatólica que exmiembros vinculan a Revuelta, el grupo juvenil con el que ha roto Vox

Condenado a tres años y un día de prisión por robar 1,48 euros de la caja registradora de una gasolinera de Huelva

El reguero de escándalos en el PSOE agota la paciencia de los socios de Sánchez: encontronazo con Sumar y ultimátum del PNV

Pedro Sánchez condena “enérgicamente” el atentado terrorista antisemita en una playa en Australia: “El antisemitismo y el terrorismo no tienen cabida en nuestra sociedad”

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Air Europa reconoce que la suspensión de vuelos a Venezuela genera “muchas pérdidas” y “problemas para los usuarios”

Precio de la luz estará cara este lunes 15 de diciembre: estas son las tarifas por hora

Juanma Lorente, abogado: “Hay muchas empresas que utilizan mal el contrato fijo discontinuo”

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”