El Levante se verá las caras en León con el hijo de Calero y su canterano Paco Cortés

Valencia, 15 dic (EFE).- El Levante disputará este miércoles los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante la Cultural Leonesa en León, donde se verá las caras con el hijo del exentrenador Julián Calero, el lateral derecho Iván Calero, y con su canterano Paco Cortés, que juega allí cedido esta temporada.

Por apenas un par de semanas Calero no podrá enfrentarse a su hijo, ya que el entrenador madrileño fue despedido el pasado 30 de noviembre tras haber encadenado cuatro derrotas consecutivas y dejar al equipo colista de Primera División.

El hijo de Julián Calero disputa su primera temporada en el conjunto leonés, tras desvincularse del Real Zaragoza el pasado verano, y esta campaña Iván, de 30 años, suma ya más de 800 minutos tras haber participado en doce encuentros de LaLiga Hypermotion.

Sin embargo, el lateral de la Cultural no ha participado en ninguno de los dos encuentros de su equipo este curso en la Copa, así que su concurso el miércoles ante el Levante es una incógnita.

Iván es compañero de Paco Cortés en León. El extremo, de 18 años, y que debutó con el Levante con apenas 16 años, se marchó cedido el pasado verano al club leonés después de haber renovado su contrato con el Levante hasta 2028 y es una de las firmes promesas de la cantera levantinista.

Hasta el momento Paco Cortés lleva tres goles en ocho partidos, entre Liga y Copa, y recientemente ha tenido muy poco protagonismo en Liga y, sin embargo, ha disputado los dos encuentros de Copa de su equipo. En este torneo, la Cultural superó al Tropezón (1-3) a domicilio en la primera ronda y en la segunda se impuso por 4-2 en su estadio al Andorra.

El cuadro leonés, contra el que el Levante nunca se ha enfrentado antes, es actualmente el décimo tercer clasificado en Segunda División, con 23 puntos, y en su estadio presenta un balance en Liga de dos victorias, dos empates y cinco derrotas. EFE

