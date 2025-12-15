El Kospi surcoreano baja un 1,84 % por los renovados temores sobre el sector de la IA

El sector local de semiconductores experimentó una fuerte presión vendedora a raíz de las preocupaciones sobre una sobrevaloración en torno a la inteligencia artificial, fenómeno que pesó más que las noticias recientes de estímulo monetario internacional. Según informó EFECOM, el Kospi surcoreano descendió un 1,84 % este lunes, reflejando la inquietud de los inversores respecto a la posibilidad de una burbuja en la industria de la IA.

El Kospi, principal índice de referencia de la Bolsa de Seúl, finalizó la jornada con una pérdida de 76,57 puntos y se situó en 4.090,59 enteros, conforme detalló EFECOM. Durante la sesión bursátil se registró un volumen de transacciones de aproximadamente 15,3 billones de wones, equivalentes a unos 10.400 millones de dólares. De acuerdo con la agencia, estas bajas coincidieron con el comportamiento de Wall Street durante la sesión del viernes anterior, donde el sector tecnológico sufrió retrocesos bajo el temor a una posible corrección pronunciada en las empresas vinculadas a la inteligencia artificial.

Las variaciones de los principales valores surcoreanos reflejaron este clima de incertidumbre. Samsung Electronics, actor principal en el rubro de los chips, registró una caída del 3,76 %, mientras que su competidor SK Hynix bajó un 2,98 %. Además, la debilidad alcanzó a los fabricantes automotrices: Hyundai Motor retrocedió un 2,65 % y Kia lo hizo en un 1,43 %.

En el ámbito tecnológico, EFECOM reportó que Naver perdió un 1,64 % y Kakao, operador de la principal plataforma de mensajería instantánea de Corea del Sur, mostró una baja marginal de 0,33 %. Los retrocesos también abarcaron a otras industrias relevantes: la constructora Hyundai Engineering & Construction sufrió un desplome del 6,28 %, la financiera KB Financial disminuyó un 0,95 %, la siderúrgica Posco retrocedió un 0,47 % y el productor de baterías LG Energy Solution cedió un 0,67 %.

El sector de defensa también se vio afectado, con Hanwha Aerospace registrando una disminución significativa del 5,52 % y Hyundai Rotem en un 2,68 %. No obstante, LIG Nex1, ligada igualmente al rubro armamentístico, consiguió un avance del 1,04 %. En construcción naval, Hanwha Ocean anotó una bajada del 0,7 % y HD Hyundai Heavy una del 3,84 %.

En el segmento energético, Doosan Enerbility disminuyó un 3,26 %, mientras que la utilidad eléctrica estatal KEPCO subió un 0,5 %. El segmento biofarmacéutico fue uno de los pocos que logró avances notables: Samsung Biologics se incrementó un 4,73 % y Celltrion repuntó un 0,54 %. Por otro lado, la metalúrgica Korea Zinc registró un crecimiento del 4,87 %, luego de que medios informaran sobre conversaciones para una posible refinería de minerales críticos en Estados Unidos como parte de una inversión conjunta con Washington, destacó EFECOM.

Mientras tanto, el Kosdaq, que agrupa sobre todo empresas tecnológicas medianas, logró un ligero avance del 0,16 %, equivalente a 1,49 puntos, hasta finalizar en 938,83 unidades. Según EFECOM, esta evolución opuesta reflejó diferentes dinámicas entre compañías consolidadas y de mediana capitalización, en un contexto de volatilidad sectorial acentuada principalmente en grandes valores.

A pesar de la reducción de 25 puntos básicos en el tipo de interés de referencia de la Reserva Federal estadounidense, medida que muchos participantes de mercado anticipaban como un impulso para las bolsas globales, el impacto positivo quedó atenuado en el caso surcoreano por la persistencia de las dudas sobre la valorización de empresas tecnológicas y la posibilidad de una corrección en el sector de inteligencia artificial.

El comportamiento del won frente al dólar estadounidense respaldó parcialmente al mercado bursátil local. EFECOM informó que, al cierre de la sesión, la moneda surcoreana se apreció, situándose en 1.471,0 unidades frente al dólar, 2,7 wones menos que el día anterior.

Las inquietudes globales respecto a una burbuja tecnológica y las respuestas mixtas de los valores clave de la Bolsa de Seúl marcaron el inicio de semana en los mercados financieros surcoreanos.