El Athletic confirma la lesión muscular de Yuri Berchiche en la pierna derecha

Bilbao, 15 dic (EFE).- El Athletic Club confirmó que Yuri Berchiche, sustituido el domingo en el partido frente al Celta por problemas físicos, sufre una lesión "en la musculatura isquisural de la pierna derecha" que le hará perderse al menos los dos partidos que quedan para acabar el año.

El futbolista queda "pendiente de evolución", aunque parece muy difícil que Ernesto Valverde pueda contar con el defensa guipuzcoano tanto para el partido de Copa del Rey del próximo jueves en O Couto contra el Ourense FC como el de Liga del lunes 22 en San Mamés ante el Espanyol.

De cara a este último encuentro, el técnico cuenta además con las bajas seguras de Dani Vivian, por sanción tras cumplir en Vigo su primer ciclo de amonestaciones, de los lesionados Aymeric Laporte, Beñat Prados, Maroan Sannadi y Unai Egiluz y de Yeray Álvarez, sancionado hasta abril.

Todas estas ausencias dejan a Aitor Paredes como único central específico disponible para ese encuentro contra el Espanyol y también sin la primera opción de relevo para esa posición que ocupó Yuri ofreciendo un excelente rendimiento frente al PSG.

Iñigo Lekue y el canterano Iker Monreal, que se sentó en el banquillo en Vigo, se perfilan como las opciones que puede manejar Valverde para acompañar a Paredes en el último partido oficial de 2025. EFE

