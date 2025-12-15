Espana agencias

AM- Ayuso afirma que "desgobierna una mafia" que quiere "desmembrar" España: "Es el momento de decir las cosas como son"

Isabel Díaz Ayuso lanza duras críticas al Ejecutivo durante un acto del PP madrileño en Alcorcón, donde insta a “llamar las cosas por su nombre” y acusa al Gobierno de carecer de principios, corrupción y deriva antidemocrática

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, animó a los asistentes de la tradicional cena del Partido Popular madrileño a adoptar una postura decidida frente al Gobierno central, instando a “llamar las cosas por su nombre” ante lo que considera una situación política insostenible. Según informó el medio, durante el acto celebrado en la Finca La Alquería de Alcorcón y acompañada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, Díaz Ayuso subrayó que “es momento de decir las cosas como son”, acusando al Ejecutivo nacional de estar liderado por una “mafia” que busca “desmembrar” España.

La intervención de la mandataria regional se produjo ante más de 1.000 personas, incluyendo alcaldes, concejales y afiliados del partido, en un evento que representa una cita fija dentro de la agenda política madrileña. De acuerdo con el medio, Ayuso defendió que este año será clave para quienes viven la política “de manera apasionada” y aconsejó a los suyos no mostrarse tibios ni moderar sus posiciones frente a lo que considera una deriva antidemocrática del Gobierno. “No es el momento de ponerse tibio, es el de quemarse y lanzarse a la piscina”, afirmó frente a Núñez Feijóo, a quien expresó su confianza en que Madrid está “en plena forma” para que él “pueda dar un paso adelante y acabar con este Gobierno que se va a desmoronar y va a implosionar en cualquier momento”.

Según publicó el medio, Ayuso denunció que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende que todo sea “profundamente ilegal e inconstitucional”, con la finalidad de que en “regiones enteras, en el País Vasco, en Navarra, en Cataluña… no quede rastro de lo español”. Añadió que, a su juicio, en estos territorios las condiciones de convivencia, iniciativa empresarial y oportunidades para los jóvenes no han mejorado y que únicamente “gana el más subvencionado y el más tutelado por una administración mafiosa”. Alertó de que este modelo político lleva a la proliferación de gobiernos “más totalitarios” y al declive de regiones que anteriormente eran “prósperas”.

El medio detalló que Díaz Ayuso también criticó que desde el Ejecutivo nacional “todo valga” con tal de impedir el acceso del Partido Popular al poder. Consideró que el Gobierno carece de todo principio y actúa únicamente en función de perpetuarse “un día más” en el cargo. En sus palabras, la corrupción, lejos de expulsar a quienes la ejercen, los mantiene atados al poder, lo que les permite influir indirectamente sobre el trabajo de fiscales, jueces, medios informativos y toda aquella persona que piense distinto. “El problema es que la corrupción les ata, no les expulsa, les ata. Porque solo desde dentro es cómo pueden maniatar o pretender hacerlo a fiscales, a jueces, a medios libres y a todo aquel que piense de otra manera”, sostuvo Ayuso en declaraciones recogidas por el medio.

En su intervención, Díaz Ayuso citó a la líder opositora venezolana María Corina Machado para subrayar la gravedad de la situación, señalando que “la historia juzgará” al presidente Pedro Sánchez “por hacer de la mentira, la norma”. Según consignó el medio, la presidenta madrileña opinó que la sociedad española ya ha asumido la mentira como una forma habitual de gobierno. En este sentido, abogó por movilizar al partido e incrementar la presencia en campañas, “allá donde se nos necesite”, y mantener la denuncia pública de lo que considera actuaciones alejadas de los valores democráticos: “Eso sí que ha sido siempre personalidad y una seña de identidad del Partido Popular de Madrid”, afirmó.

El evento reunió a destacados representantes del partido, entre ellos el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida, el primer edil de Móstoles, Manuel Bautista, y el portavoz del PP en Alcorcón, Roberto Marín. Según detalló el medio, los invitados asistieron a un banquete que incluyó pimientos rellenos, croquetas, presa ibérica caramelizada y carpaccio de piña, así como una delicia de café con yema y vainilla para el postre. Entre los obsequios repartidos este año, Feijóo recibió una corbata con los colores nacionales, mientras que Díaz Ayuso recibió un CD de la banda Guns N' Roses y otro titulado Black Sessions Paris 2004.

La elección de Alcorcón como sede del acto no fue casual. El medio recordó que este municipio, tradicionalmente un bastión de la izquierda en la región, fue escenario de una victoria del PP en las últimas elecciones autonómicas, aunque sin lograr la mayoría necesaria para gobernar. En Móstoles, en cambio, el partido sí consiguió hacerse con la alcaldía, reforzando su presencia en el sur de la Comunidad.

Durante el acto, Díaz Ayuso defendió que el Partido Popular cuenta con un proyecto ideado para toda España y advirtió sobre lo que considera un esfuerzo del actual Gobierno por ejercer un control ideológico a través del sistema educativo. “¿Cómo deshacemos tanto daño?”, preguntó la presidenta, sugiriendo que una hipotética llegada de Feijóo al poder obligaría a tomar medidas frente a lo que describe como “una máquina de absoluto control ideológico a través de la educación”.

En diversas partes de su intervención y según describió el medio, Ayuso insistió en que la estrategia política de quienes apoyan al Gobierno se basa en “levantar muros y alimentar el guerracivilismo”. Frente a ese escenario, hizo un llamado a actuar con participación activa e implicación personal, defendiendo la necesidad de enfrentarse “a la compra masiva de intenciones y sentimientos” por parte de la administración. Señaló, además, que estos “males de la política” han provocado retrocesos en distintas regiones y han facilitado la consolidación de sistemas autoritarios.

El medio reportó que la asistencia masiva provocó largas filas de automóviles en las inmediaciones del recinto, reflejando el interés y la implicación de la militancia en un contexto político que Ayuso considera decisivo. Durante el acto, la presidenta regional recalcó que la denuncia pública y la defensa de valores democráticos son elementos inseparables de la identidad del Partido Popular madrileño.

