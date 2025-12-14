Espana agencias

Van der Poel regresa a lo grande y se corona en Namur

Guardar

Redacción deportes, 14 dic (EFE).- El neerlandés Mathieu Van der Poel venció este domingo en la prueba de la Copa del Mundo de ciclocrós disputada en Namur (Bélgica), en su debut esta temporada en la competición, a la que regresó con otra gran victoria.

Tras una espectacular temporada 2024/2025, Van der Poel inició esta campaña con un triunfo, con un tiempo de 58:29 sobre el barro de Namur. Por detrás y completando el podio, terminaron el actual líder de la Copa del Mundo, el belga Thibau Nys, segundo a 9 segundos, y el también belga Michael Vanthourenhout, tercero a 11.

El ciclista nacido en Kapellen aspira este temporada a su octavo título mundial, un récord, en su país natal, los Países Bajos, tras conseguir su séptimo en Liévin el año pasado. Si lo logra, se situaría en solitario en la cima de la clasificación histórica, por delante de Eric de Vlaeminck.

El neerlandés regresó a lo grande en esta tercera prueba de la Copa del Mundo, a la espera de que su principal rival, el belga Wout Van Aert, haga su debut el próximo 20 de diciembre en Amberes.

La clasificación general la encabeza Nys con 110 puntos, seguido del también belga Michael Vanthourenhout, segundo con 93, empatado a puntos con el neerlandés Joris Nieuwenhuis, tercero.

Van der Poel queda en la posición número 17 con un total de 40 puntos. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Tres años de cárcel por robar 1,48 euros en una gasolinera en Huelva

Infobae

Luca Zidane se va con Argelia a la Copa de África y no jugará contra el Albacete

Infobae

Eugenio Chacarra, líder en solitario en Johannesburgo a mitad de torneo

Infobae

Dani Calvo: "No hemos estado a la altura del escudo y de la afición"

Infobae

Gamarra ve cinismo en los socios de Sánchez que lo critican porque "lo están manteniendo"

Gamarra ve cinismo en los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Miguel Ángel Gallardo, el candidato

Miguel Ángel Gallardo, el candidato del PSOE en las elecciones de Extremadura que se sentará en el banquillo de los acusados junto al hermano de Sánchez en 2026

Un alcalde de Valladolid se da de baja del PSOE por los casos de corrupción y acoso sexual: “Hasta aquí, ya basta”

Un juez rechaza expulsar de España a un migrante sin sello en el pasaporte y con antecedentes por robo: multa de 501 euros y orden de salida voluntaria

¿Qué investiga la UCO en el nuevo ‘caso Leire Díez’? Irregularidades en contratos públicos, empresas pantalla y compra de propiedades en Marbella

La Justicia rechaza una indemnización a una profesora que sufrió la torsión de varios dedos mientras separaba a dos alumnos que estaban peleando

ECONOMÍA

El pacto pesquero de la

El pacto pesquero de la UE divide al litoral español: el Mediterráneo lo ve “más favorable que la propuesta inicial” y el Atlántico lo tacha de “agridulce”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 15 de diciembre

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Quiénes son los nuevos multimillonarios españoles en 2025, según la lista de ‘Forbes’

DEPORTES

Ilia Topuria desvela cuál será

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”

Jorge Martín habla sobre su grave accidente en el GP de Qatar: “Me dijo que estaba seguro de que iba a morir”

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”