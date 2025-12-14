La UD Las Palmas solicita el aplazamiento del partido en Ceuta

Ceuta, 14 dic (EFE).- La Unión Deportiva Las Palmas ha solicitado a LaLiga y a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el aplazamiento de su partido de LaLiga Hypermotion contra el Ceuta en el estadio Alfonso Murube, fijado para las 21.00 horas de este domingo, informaron a EFE fuentes del club local.

El conjunto grancanario, según las fuentes, hizo esta petición al haber llegado su expedición a Ceuta a las cinco de la tarde, sólo cuatro horas antes del comienzo del encuentro, después de haber tenido que tomar este domingo un vuelo chárter con destino al aeropuerto de Tetuán (Marruecos).

La UD Las Palmas no pudo viajar el sábado a la ciudad autónoma de Ceuta como consecuencia de los efectos de la borrasca Emilia, que impidieron que su vuelo pudiera despegar del aeropuerto grancanario.

Por ello, la expedición del conjunto amarillo no ha podido llegar hasta la tarde de este domingo a Ceuta, con muy pocas horas de adelanto para disputar este encuentro.

Mientras, la Agrupación Deportiva Ceuta únicamente ha informado a través de las redes sociales de que "hay que esperar a que el Juez Único de Competición dictamine si se aplaza el partido o se juega hoy". EFE