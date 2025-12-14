Guardiola reprocha a Abascal su "fijación" con ella y le acusa de "populismo"

Mérida, 14 dic (EFE).- La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha reprochado al dirigente de Vox, Santiago Abascal, su "fijación" con ella y le ha acusado de convertirse en el líder de "un partido absolutamente populista", "enfrentado" con la Corona, que "pisotea" la Constitución, cuestionado por las mujeres de su partido y que se ha quedado "solo".

"No hay ninguno de sus fundadores a su lado, que piense qué ha pasado ahí", ha expresado a preguntas de los medios durante su visita a Coria (Cáceres), para exponer las inversiones realizadas en materia sanitaria en esta localidad.

La presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección le ha recordado a Abascal que tiene muy claros sus "principios feministas", que "no son sacar violadores a la calle" ni dejar desprotegidas a las mujeres víctimas de violencia de género, y le ha sugerido que se preocupe por "lo que piensan y lo que les pasa a las mujeres de su propio partido".

"También es una Irene Montero la señora Monasterio, o lo es la señora Macarena Olona. O que pregunten, por ejemplo, a la exdiputada en el Congreso por Cáceres Malena Nevado, a una concejala en Palencia de Vox o una exdiputada en Ceuta", ha apostillado.

Según Guardiola, "el patrón es el mismo: mujer que asoma la cabeza en ese partido mujer que es apartada" y, ha añadido, son esas mujeres que han pertenecido a Vox "las que han calificado a machista no solo a Abascal, sino a su propio partido".

Sobre posibles pactos tras los comicios con el actual nivel de crispación, ha instado a preguntarle al líder de Vox, que es el que realiza "ataques diarios" a los que ella responde, quien "salió corriendo del gobierno", el que "ha provocado el bloqueo" en esta región y el que ha votado en el último año 41 veces con el PSOE para decir no a bajadas de impuestos o ayudas".

Ante las acusaciones de Vox de que el PP aplica políticas de izquierdas, ha respondido que con su gobierno "ha cambiado radicalmente" esta región, que ha pasado "de estar a la cola a encabezar todos los rankings", gracias a una política "seria" que "defiende los derechos humanos" y la sostenibilidad de la "hacienda pública", escuchando a la gente y dando soluciones.

En relación a las críticas del PSOE sobre la ausencia en otros partidos de protocolos frente a casos de acoso, cree que los socialistas están "tomando el pelo" a todos pues "ha quedado demostrado que ante los tantísimos casos de acoso no han actuado, los han tapado, los han escondido en un cajón" y ha recordado que bajo su mandato se ha aprobado el I Plan de Igualdad en la Junta. EFE