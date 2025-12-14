Espana agencias

Guardiola reprocha a Abascal su "fijación" con ella y le acusa de "populismo"

Guardar

Mérida, 14 dic (EFE).- La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha reprochado al dirigente de Vox, Santiago Abascal, su "fijación" con ella y le ha acusado de convertirse en el líder de "un partido absolutamente populista", "enfrentado" con la Corona, que "pisotea" la Constitución, cuestionado por las mujeres de su partido y que se ha quedado "solo".

"No hay ninguno de sus fundadores a su lado, que piense qué ha pasado ahí", ha expresado a preguntas de los medios durante su visita a Coria (Cáceres), para exponer las inversiones realizadas en materia sanitaria en esta localidad.

La presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección le ha recordado a Abascal que tiene muy claros sus "principios feministas", que "no son sacar violadores a la calle" ni dejar desprotegidas a las mujeres víctimas de violencia de género, y le ha sugerido que se preocupe por "lo que piensan y lo que les pasa a las mujeres de su propio partido".

"También es una Irene Montero la señora Monasterio, o lo es la señora Macarena Olona. O que pregunten, por ejemplo, a la exdiputada en el Congreso por Cáceres Malena Nevado, a una concejala en Palencia de Vox o una exdiputada en Ceuta", ha apostillado.

Según Guardiola, "el patrón es el mismo: mujer que asoma la cabeza en ese partido mujer que es apartada" y, ha añadido, son esas mujeres que han pertenecido a Vox "las que han calificado a machista no solo a Abascal, sino a su propio partido".

Sobre posibles pactos tras los comicios con el actual nivel de crispación, ha instado a preguntarle al líder de Vox, que es el que realiza "ataques diarios" a los que ella responde, quien "salió corriendo del gobierno", el que "ha provocado el bloqueo" en esta región y el que ha votado en el último año 41 veces con el PSOE para decir no a bajadas de impuestos o ayudas".

Ante las acusaciones de Vox de que el PP aplica políticas de izquierdas, ha respondido que con su gobierno "ha cambiado radicalmente" esta región, que ha pasado "de estar a la cola a encabezar todos los rankings", gracias a una política "seria" que "defiende los derechos humanos" y la sostenibilidad de la "hacienda pública", escuchando a la gente y dando soluciones.

En relación a las críticas del PSOE sobre la ausencia en otros partidos de protocolos frente a casos de acoso, cree que los socialistas están "tomando el pelo" a todos pues "ha quedado demostrado que ante los tantísimos casos de acoso no han actuado, los han tapado, los han escondido en un cajón" y ha recordado que bajo su mandato se ha aprobado el I Plan de Igualdad en la Junta. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Detectados tres nuevos jabalíes con peste porcina africana en Cerdanyola del Vallès

Infobae

El poeta canario Pedro Flores gana el V Premio de Poesía San Juan de la Cruz

Infobae

Seat da un paso adelante en la electrificación con el arranque de la planta de baterías

Infobae

El primer informe sobre el origen de la peste estará antes de mes y medio, según el comité

Infobae

Ponsarnau: "Hemos encontrado la forma de ser competitivos y ganar partidos"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un alcalde de Valladolid se

Un alcalde de Valladolid se da de baja del PSOE por los casos de corrupción y acoso sexual: “Hasta aquí, ya basta”

Un juez rechaza expulsar de España a un migrante sin sello en el pasaporte y con antecedentes por robo: multa de 501 euros y orden de salida voluntaria

¿Qué investiga la UCO en el nuevo ‘caso Leire Díez’? Irregularidades en contratos públicos, empresas pantalla y compra de propiedades en Marbella

La Justicia rechaza una indemnización a una profesora que sufrió la torsión de varios dedos mientras separaba a dos alumnos que estaban peleando

Pedro Sánchez promete lucha en sus peores momentos: “Cuando a mí me preguntan si estoy cansado, yo digo ‘este Gobierno es incansable’”

ECONOMÍA

Cuál es el precio máximo

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 15 de diciembre

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Quiénes son los nuevos multimillonarios españoles en 2025, según la lista de ‘Forbes’

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 14 diciembre

DEPORTES

Así es Paddy Pimblet, el

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”

Jorge Martín habla sobre su grave accidente en el GP de Qatar: “Me dijo que estaba seguro de que iba a morir”

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”