El TC se enfrenta a un bloqueo "prolongado" para la renovación que supondría la salida de Conde-Pumpido

El mandato del presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, y de otros tres magistrados --la progresista María Luisa Balaguer y los conservadores José María Macías y Ricardo Enríquez-- expirará el próximo miércoles. Sin embargo, esta renovación parcial no se espera pronto debido a la falta de incentivos tanto en el PP como en el PSOE para pactar otros cuatro nombres, lo que aboca a un bloqueo "prolongado", según las fuentes consultadas por Europa Press.

Estos magistrados, de los doce que componen la corte de garantías, son los designados por la Cámara Alta, por lo que corresponde a la misma activar el mecanismo para la renovación de este tercio, reclamando a los parlamentos autonómicos una terna de candidatos.

El último movimiento que se produjo del Senado fue a finales de agosto, cuando el presidente, Pedro Rollán (PP), tuvo constancia de una carta que le mandó Conde-Pumpido y activó el protocolo para que los grupos parlamentarios se pusieran de acuerdo de cara a esta renovación parcial del TC.

La Cámara Alta no ha actuado desde entonces y, aunque podría hacerlo en cualquier momento, lo cierto es que el horizonte electoral en Extremadura, que acudirá a las urnas el próximo 21 de diciembre, podría dilatar el proceso, de acuerdo con fuentes parlamentarias. A esos comicios se sumarán otras citas con las urnas en el primer semestre de 2026: Aragón, Castilla y León y Andalucía.

Otras fuentes preguntadas por esta agencia de noticias amplían la mira más allá de la coyuntura electoral, apuntando a "una crisis institucional galopante" que hace "imposible" cualquier acuerdo entre 'populares' y socialistas en estos momentos.

Algunas voces señalan que los de Alberto Núñez Feijóo podrían verse "enormemente perjudicados" en su particular competición electoral con Vox si pactaran ahora con el Gobierno de Pedro Sánchez, en pleno cerco judicial al entorno familiar del presidente y al propio PSOE.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha verbalizado en los últimos días que con el Ejecutivo de Sánchez no se puede "negociar absolutamente nada" en estos momentos.

Del otro lado, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha emplazado al Partido Popular a fijar "día y hora" para negociar el reemplazo de estos magistrados, subrayando que es una obligación constitucional.

Pero las fuentes consultadas aprecian igualmente una ausencia de voluntad real en un contexto negociador donde el PP se siente fuerte y podría forzar un acuerdo que menguara la actual mayoría progresista en el Constitucional.

El TC tiene una mayoría de 7 magistrados progresistas, encabezados por Conde-Pumpido, frente a 5 conservadores. La renovación supondría la salida de dos progresistas --el presidente y Balaguer-- y dos conservadores --Macías y Enríquez--. De ser sustituidos en los mismos términos, los bloques se mantendrían intactos, probablemente con la ahora vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, como presidenta.

Pero un acuerdo que mantuviera la mayoría progresista a medio y largo plazo no contentaría al PP, ante la expectativa de que haya un adelanto electoral que sitúe a los de Alberto Núñez Feijóo en Moncloa y con una amplísima mayoría en el Senado --por encima de los tres quintos que se exigen legalmente para nombrar magistrados del TC-- que les permita renovar la corte de garantías con dominio conservador.

De ahí que, en el supuesto de que los 'populares' se avinieran a pactar ahora, lo más probable es que buscaran arañar más asientos conservadores, dando oxígeno con ello al juego de recusaciones que cada vez es más frecuente en el TC y que con la ley de amnistía batió récord.

SIN CAMBIOS EN DOMENICO SCARLATTI

Así las cosas, desde la sede de Domenico Scarlatti auguran un "retraso prolongado" en la renovación que lastrará el mandato de los nuevos magistrados que finalmente se designen, ya que de los 9 años de mandato que tienen habrá que restar el tiempo que haya transcurrido entre el próximo 17 de diciembre y la fecha en que se materialice la renovación.

En el día a día del Constitucional, este nuevo bloqueo, que se vive casi cíclicamente con cada renovación parcial, no cambiará nada. Los cuatro magistrados podrán seguir de forma interina aunque su mandato haya expirado, lo que preservará el actual 7 a 5.

La "costumbre" en la casa es que durante ese periodo de interinidad no se resuelvan decisiones de gran calado, limitando su labor a despachar asuntos ordinarios. Así fue durante el mandato del anterior presidente, Pedro González-Trevijano, subrayan algunas fuentes.

Ventilada la amnistía, que ya recibió el aval del TC el pasado junio, el gran asunto pendiente en la corte de garantías son los amparos solicitados por los condenados y prófugos del 1-O, entre ellos el expresidente catalán Carles Puigdemont y el que fuera su vicepresidente, Oriol Junqueras, contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) de no amnistiarles la malversación del 'procés'.

