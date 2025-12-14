Espana agencias

El Ajax prolonga su resurrección a costa del Feyenoord

Redacción deportes, 14 dic (EFE).- El Ajax, resucitado en la Liga de Campeones con su triunfo en el campo del Qarabag (2-4), enlazó su tercera victoria consecutiva en la Eredivisie, esta vez en uno de los grandes duelos neerlandeses ante el Feyenoord (2-0).

Una diana de Davy Klaassen a los 13 minutos encarriló a favor del Ajax el encuentro disputado en el Johan Cruyff Arena ante un Feyenoord sin acierto en ataque que no supo aprovechar las ocasiones que tuvo para empatar. En la prolongación, el belga Jorthy Mokio redondeó la victoria ajacied.

La victoria acerca al Ajax a cinco puntos del Feyenoord, que se descuelga aún más del líder PSV Eindhoven, cuya ventaja es ya de nueve tras superar el sábado al Heracles por 4-3. EFE

