Oltra: La primera parte es el camino a la salvación

Santander, 3 may (EFE).- El entrenador del Huesca, José Luis Oltra, dijo tras la derrota de su equipo ante el Real Racing Club (4-2) que la primera parte ha de ser la que marque el camino a la salvación.

El técnico valenciano considera que sus jugadores hicieron una primera mitad "muy buena", consiguiendo "maniatar" al Racing, pero señaló que en la segunda cometieron errores individuales que les han costado el partido.

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"Los factores externos no nos han permitido sacar algún punto", destacó el entrenador del equipo altoaragonés refiriéndose a la actuación arbitral, que cree que les ha perjudicado.

Oltra lamentó que hubo "muchos errores" arbitrales a favor del Racing y señaló que en muchas ocasiones se muerde la lengua, pero que está cansado de ver situaciones "que no se pueden entender". "Tengo la sensación de que ser educado, correcto y empático no sirve, e incluso te perjudica a veces", añadió.

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Reconocido, sin embargo, errores individuales que no permitieron al Huesca puntuar, como en el primer tanto, que llegó tras un fallo "grosero" de marca tras una segunda acción de saque de esquina.

"El segundo gol nos han cogido la espalda con facilidad, y el último ya estábamos con uno menos y nos hemos volcado para intentar sacar algo", explicó. EFE

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