El Real Madrid-UCAM Murcia iguala la anotación máxima en la historia de la ACB

Madrid, 3 may (EFE).- El partido de la jornada 29 de este domingo entre el Real Madrid y el UCAM Murcia en el Movistar Arena, 131-123, igualó la máxima puntuación histórica de la Liga Endesa, con un total de 253 puntos convertidos entre ambos conjuntos.

En un partido de un marcado carácter ofensivo, el Real Madrid consiguió la victoria en la prórroga gracias a un partidazo del alero croata, Mario Hezonja, autor de 40 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias y 53 de valoración.

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Los 253 puntos anotados por los dos equipos igualan la cifra histórica de la competición, registrada en los partidos Barcelona-Cajabilbao (147-106), el 31 de enero de 1987, y el Valencia Basket-Baskonia (125-128), el 27 de abril de 2025.

El del pasado año, curiosamente, también en la jornada 29 de la Liga Endesa, valencianos y vitorianos igualaron el récord de anotación conjunta después de dos prórrogas en la Fonteta. EFE

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