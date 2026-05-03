Dos semanas después, el 'campanu' aún se resiste y se abre la polémica sobre su veda

Oviedo, 3 may (EFE).- Catorce días hábiles de pesca después de que se abriera la temporada del salmón en los ríos asturianos, el preciado 'campanu', el primero en ser capturado en los cinco cauces salmoneros del Principado, sigue sin aparecer mientras arrecia la polémica sobre la posibilidad de que la especie tenga un régimen de protección especial que evite su pesca ante el acelerado descenso del número de ejemplares.

Más de 5.200 aficionados cuentan con una licencia para la pesca del salmón en Asturias para una temporada que se abrió el pasado 18 de abril, un 8 por ciento menos que en la anterior, y en la que se han incrementado las restricciones al autorizarse la captura de un máximo de 154 ejemplares, un 75 por ciento menos que en la pasada campaña, y limitados los ejemplares a uno por pescador.

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En 2025, cuando el 'campanu' fue ya el más tardío de la historia al ser capturado tras cuatro días de pesca, una cifra ampliamente superada este año, se alcanzó el mínimo histórico con 130 salmones precintados frente a los 5.000 que se anotaban en la segunda mitad del pasado siglo o los 2.800 de 2001.

El primer ejemplar capturado el año pasado, el único que está permitido comercializar en cada río, lo echó a tierra Javier Bueno en una zona libre de Puente Quinzanas, en el río Narcea, y fue un ejemplar de 7 kilos y 83 centímetros vendido por 10.100 euros, una cifra lejos del récord de 19.300 euros que se pagaron en 2024.

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Ante el declive poblacional, la pesca del salmón están vedada en Galicia y Navarra y en la práctica totalidad del País Vasco mientras que en Asturias y Cantabria se permite y el Gobierno ha pedido al Comité Científico que asesora al Comité de Fauna y Flora que elabore un informe sobre el estado de conservación del salmón del Atlántico (Salmo salar) y si procede o no catalogarlo en peligro de extinción en España.

La petición del informe llega después de que la organización conservacionista Saxífraga solicitara formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica la inclusión de la especie en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría de 'en peligro de extinción' en todo el territorio nacional.

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A juicio de la organización, la especie debe ser incluida en el catálogo porque reúne, al menos, dos de las condiciones necesarias señaladas para ello en el real decreto que desarrolla el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, y que ponen de manifiesto el estado desfavorable de la especie.

Tras conocer el anuncio realizado por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el diputado del PP en el parlamento asturiano Luis Venta ha pedido que se le catalogue de 'persona non grata' en Asturias por sus decisiones en la gestión de especies como el lobo o la angula y ahora con el salmón.

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Según Venta, la inclusión en el LESPRE es una medida “previsible” que carece de un análisis riguroso de las causas del descenso de la especie y ha comparado la situación con la de los países nórdicos, donde la temporada de pesca se ha retrasado hasta junio debido a cambios en los ciclos migratorios del salmón.

“Si en Noruega los salmones remontan los ríos más tarde, ¿cómo va a llegar el salmón antes a Asturias?", ha señalado el parlamentario popular, que ha considerado que la solución pasa por ajustar el inicio de la temporada de pesca en Asturias siguiendo el ejemplo de otros países y no por imponer nuevas prohibiciones así como por controlar a depredadores como el cormorán y gestionar eficazmente los vertidos en los ríos.

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Por su parte, Convocatoria por Asturies, la coalición electoral de la que forma parte IU y que gobierna el Principado en coalición con el PSOE, ha defendido adoptar medidas decididas y urgentes y abrir un debate de fondo sobre el modelo de gestión del salmón atlántico ante la preocupante situación de la especie. EFE