José Alberto: Solo pensamos en el siguiente partido

Santander, 3 may (EFE).- El entrenador del Real Racing Club, José Alberto López, destacó, tras el triunfo ante el Huesca (4-2), que en LaLiga Hypermotion es "muy complicado ganar partidos y encadenar victorias", y aseguró que su equipo solo piensa ya en el siguiente choque ante el Leganés.

"Lo que más seguridad me da para afrontar esta recta final es ver la mentalidad con la que afronta cada partido mi equipo en este momento", subrayó el técnico del conjunto cántabro, quien no quiere hacer cuentas porque, en su opinión, solo tienen que estar pendientes del próximo partido.

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El entrenador asturiano reconoció que les costó entrar al partido de este domingo y que sintió precipitación en su equipo tras el tempranero 0-1.

Sin embargo, cree que ya en los últimos diez minutos de la primera mitad estuvo mejor el Racing y que la prueba es que el mejor jugador del Huesca fue el portero Dani Martín.

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"El descanso nos vino bien para pausarnos, volver a plan inicial y confiar en lo que somos, los primeros 20 minutos de la segunda parte son buenísimos, aunque con el 3-2 estuvimos de nuevo acelerados", añadió.

El entrenador racinguista valoró muy positivamente la remontada de sus jugadores y aseguró que remontar tantas veces demuestra la "confianza y seguridad" que tienen en lo que hacen.

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"Vamos a ir a Leganés con ganas de ganar y hacer un buen partido. Estamos en un grandísimo momento para enfocar lo que viene", dijo José Alberto, que dedicó la victoria de su equipo a todas las madres verdiblancas, en especial a la suya y a su mujer. EFE

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