Pellegrini modifica su ataque ante un Oviedo que realiza cuatro cambios en su once

Sevilla, 3 may (EFE).- Manuel Pellegrini ha incluido en su once de este domingo a Lo Celso y Cucho Hernández, que suplen a Fidalgo y Bakambu, titulares la pasada jornada contra el Real Madrid, ante un Oviedo que cambia a cuatro futbolistas con respecto al equipo que perdió hace una semana contra el Elche.

El técnico chileno del Betis ha realizado, además, un cambio obligado en defensa al alinear a Llorente por el lesionado Bartra, y retrasará la posición de Fornals para hacerle hueco en la media punta a Lo Celso para formar con Valles; Bellerín, Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Amrabat, Fornals; Antony, Lo Celso, Abde; y Cucho Hernández.

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Por su parte, el entrenador uruguayo Guillermo Almada introduce dos cambios en defensa, donde David Carmo y Rahim dejan sus puestos a Dani Calvo, Javi López, y otros dos en el centro del campo, que incluye a Thiago Fernández y Colombatto en los puestos de Hassan y Sibo.

El colista saldrá de inicio con Escandell; Nacho Vidal, Costas, Dani Calvo, Javi López; Ilyas, Colombatto, Fonseca, Thiago Fernández; Reina y Fede Viñas. EFE

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