Espana agencias

Pellegrini modifica su ataque ante un Oviedo que realiza cuatro cambios en su once

Guardar

Sevilla, 3 may (EFE).- Manuel Pellegrini ha incluido en su once de este domingo a Lo Celso y Cucho Hernández, que suplen a Fidalgo y Bakambu, titulares la pasada jornada contra el Real Madrid, ante un Oviedo que cambia a cuatro futbolistas con respecto al equipo que perdió hace una semana contra el Elche.

El técnico chileno del Betis ha realizado, además, un cambio obligado en defensa al alinear a Llorente por el lesionado Bartra, y retrasará la posición de Fornals para hacerle hueco en la media punta a Lo Celso para formar con Valles; Bellerín, Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Amrabat, Fornals; Antony, Lo Celso, Abde; y Cucho Hernández.

PUBLICIDAD

Por su parte, el entrenador uruguayo Guillermo Almada introduce dos cambios en defensa, donde David Carmo y Rahim dejan sus puestos a Dani Calvo, Javi López, y otros dos en el centro del campo, que incluye a Thiago Fernández y Colombatto en los puestos de Hassan y Sibo.

El colista saldrá de inicio con Escandell; Nacho Vidal, Costas, Dani Calvo, Javi López; Ilyas, Colombatto, Fonseca, Thiago Fernández; Reina y Fede Viñas. EFE

PUBLICIDAD

lhg/cb/jl

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos semanas después, el 'campanu' aún se resiste y se abre la polémica sobre su veda

Infobae

Una granizada provoca un accidente entre 16 vehículos a la salida de un túnel en Cantabria

Infobae

Hugo Álvarez: “Estamos muy ilusionados con volver a Europa”

Infobae

2-1. El Barça, a 45 minutos de la final tras los tantos de Salma y Alexia

Infobae

9-15. España acelera tras el descanso y sella su billete a la Superfinal

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rechazan la incapacidad permanente a un fontanero con una perforación en el ojo izquierdo: “En su profesión no existen exigencias de visión binocular”

Rechazan la incapacidad permanente a un fontanero con una perforación en el ojo izquierdo: “En su profesión no existen exigencias de visión binocular”

Muere una mujer al caerse de la Muralla de Lugo: la policía investiga si es un accidente

El efecto visual de los retrovisores que puede provocar accidentes y pasa desapercibido para muchos conductores

Condenada a tres meses de prisión una mujer que tiró a su perro desde su balcón y tuvo que ser eutanasiado para evitar su sufrimiento

Feijóo pide votar en masa para que Juanma Moreno pueda gobernar en Andalucía sin Vox: “Aquí no hay mayoría de nada, no os confiéis”

ECONOMÍA

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

La falta de camioneros en España abre una oportunidad para los conductores extranjeros: Perú, Marruecos y Colombia lideran los canjes de carnés

Trump ayuda al euro sin saberlo y China ya cobra en euros

El mayor casero de España es estadounidense: Blackstone, el fondo buitre que controla 19.000 viviendas en el mercado del alquiler

España perdió 1.800 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos tras el primer año de los aranceles de Trump: el aceite de oliva cae

DEPORTES

El Gran Premio de Miami cambia de hora la carrera de Fórmula 1 por riesgo de tormenta  eléctrica: se adelanta tres horas

El Gran Premio de Miami cambia de hora la carrera de Fórmula 1 por riesgo de tormenta  eléctrica: se adelanta tres horas

A qué hora y dónde ver la final del Mutua Madrid Open entre Sinner y Zverev

Cuando ser futbolista está al alcance de un clic: FutbolJobs, el LinkedIn del deporte que ya lleva jugadores a países como Polonia y Mongolia

Sinner y Zverev se enfrentan por el título del Mutua Madrid Open: el rey del ranking contra el bicampeón de la tierra madrileña

La increíble voltereta con la que Marta Kostyuk celebró su victoria en el Mutua Madrid Open