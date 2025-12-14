Espana agencias

Andalucía y C. Valenciana, en alerta roja por lluvias torrenciales

Guardar

Madrid, 14 dic (EFE).- Andalucía y la Comunidad Valenciana han activado niveles de aviso rojo (peligro extraordinario) ante las lluvias torrenciales previstas para hoy, que en algunos lugares pueden incluso superar los 250 litros por metro cuadrado en doce horas.

Según los datos recabados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los fenómenos más adversos se van a localizar en el Valle del Almanzora y Los Vélez, en la provincia de Almería, y en el litoral de la provincia de Valencia, aunque los avisos se han activado también, con nivel naranja (peligro importante), en las comunidades de Castilla-La Mancha, Murcia y Ceuta.

En Almería las lluvias, que han comenzado a caer ya de forma muy intensa desde primeras horas de la madrugada, pueden acumular hasta 120 litros por metro cuadrado en doce horas, y en Valencia -en el litoral de la provincia- pueden ser de hasta 180 litros por metro cuadrado, aunque los totales del episodio previsto para hoy y las primeras horas de mañana pueden superar los 250 litros.

En sus redes sociales, la Aemet ha alertado de las posibles inundaciones y las crecidas repentinas de cauces que se pueden producir como consecuencia de las lluvias torrenciales, y ha incidido en la importancia de seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Además de los avisos por lluvias, se han activado avisos por tormentas fuertes en Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana, y por fuerte oleaje en el litoral andaluz y en Ceuta.

En Canarias el temporal ha amainado, pero las siete islas del archipiélago siguen en alerta por el fuerte oleaje y los vientos, todas en un nivel 'amarillo' (peligro bajo) salvo La Palma, donde el nivel de alerta sigue siendo 'naranja' debido al fuerte viento y al oleaje que azota a la isla. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La nueva narrativa de la Liga U

Infobae

Lando Norris, un campeón discreto, pero al alza

Infobae

Digitales urge integrar ciberseguridad y ética en la implantación de la IA en las empresas

Infobae

El BEI presta 30 millones de euros a la firma española de defensa Oesía para investigación

Infobae

Competencia autoriza a Atrys la venta de la división de riesgos laborales a Echevarne

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP repite en Aragón

El PP repite en Aragón la jugada de Extremadura, pero las encuestas anticipan el mismo resultado: rozaría la mayoría absoluta, pero puede seguir necesitando a Vox

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

El ‘Me Too’ golpea al PSOE: todos los casos de acoso sexual que han estallado en los últimos días y han acentuado su crisis interna

Cantabria se suma a las comunidades que podrían ir a las urnas: el PP asegura que “no tiene miedo” a las elecciones y no descarta adelantarlas

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

ECONOMÍA

De héroes en verano a

De héroes en verano a olvidados el resto del año: la precariedad laboral de los bomberos forestales tras la temporada de incendios

La venta de Warner mantiene en vilo a la industria del cine: “El cambio histórico es que Netflix se unirá a Hollywood, no que Hollywood desaparecerá en Netflix”

Resultados ganadores del Super Once del 13 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

La paradoja del SMI: la subida del salario mínimo deja a cada vez más trabajadores cualificados en el rango de los que menos ganan

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas