Lenglet regresa a la convocatoria, con las bajas de Giménez, Baena y Llorente

Madrid, 12 dic (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, recupera a Clement Lenglet, baja en Eindhoven por una contractura, en la convocatoria de 24 jugadores para el partido contra el Valencia, con las conocidas ausencias por lesiones musculares de José María Giménez, Álex Baena y Marcos Llorente.

Ninguno de los tres está aún disponible. Mientras el lateral madrileño se pierde su sexto encuentro, en el caso del central uruguayo y del centrocampista almeriense es el tercero consecutivo, después de sus percances musculares ante el Barcelona.

En la lista, Simeone ha citado a los jugadores del filial de Primera RFEF Dani Martínez, central, y Javi Boñar, lateral, además del portero Salvador Esquivel, habitual en las convocatorias del primer equipo.

En total, Simeone ha concentrado a los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Nahuel Molina, Marc Pubill, Javier Boñar, Dani Martínez, Robin Le Normand, Clement Lenglet, David Hancko, Matteo Ruggeri y Javi Galán; los medios Koke Resurrección, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Conor Gallagher y Thiago Almada; los extremos Giuliano Simeone, Nico González y Carlos Martín; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Julián Alvarez y Giacomo Raspadori. EFE

EFE

