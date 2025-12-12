La china JD.com invertirá 3.100 millones de dólares en viviendas asequibles para 'riders'

La puesta en marcha de cerca de 28.000 viviendas en el distrito de Tongzhou, en la periferia de Pekín, ha servido como precedente para la estrategia ampliada de JD.com en materia de acceso habitacional para sus repartidores. Esta experiencia piloto originó la reciente iniciativa de la compañía, que involucra una inversión sustancial diseñada para mejorar la estabilidad en las condiciones de vida de su personal de entrega. Según informó EFECOM, JD.com comunicó la destinación de 22.000 millones de yuanes, equivalentes a 3.118 millones de dólares (2.657 millones de euros), a un plan habitacional dedicado a su red de repartidores. Esta medida responde tanto a la necesidad de aumentar la protección social del colectivo como al aumento de la presión regulatoria sobre el negocio del delivery en China.

De acuerdo con EFECOM, la iniciativa se enmarca en un contexto de mayor escrutinio sobre las condiciones laborales en la economía de plataformas, donde las autoridades regulatorias han introducido cambios normativos para el sector de entregas rápidas. El programa anunciado por JD.com tiene como principales ejes la construcción y el alquiler de nuevas viviendas destinadas a repartidores, junto con el fortalecimiento de fondos orientados a satisfacer necesidades habitacionales y aumentar la protección social. La empresa detalló a través de un comunicado publicado en la red social WeChat que, como parte de este esfuerzo integral, el objetivo incluye optimizar el bienestar y la calidad de vida de su plantilla implicada en labores de entrega.

Tal como menciona EFECOM, este anuncio se inscribe en una tendencia sectorial donde otras grandes compañías, entre las que se incluye Meituan, han reforzado sus políticas de apoyo laboral. Meituan recientemente destinó 10.000 millones de yuanes (1.417 millones de dólares o 1.208 millones de euros) para un programa similar que facilita el alquiler de viviendas a repartidores. El paquete de medidas de Meituan también abarca la ampliación de coberturas en seguros médicos, incluyendo familiares directos de los empleados, y el desarrollo de apoyos para el cuidado infantil.

EFECOM reportó que dichas estrategias corporativas tienen como objetivo fortalecer la posición de las empresas en el competitivo mercado chino de delivery, caracterizado por la llamada “guerra de subsidios”. En este escenario, las compañías compiten mediante descuentos y promociones para captar usuarios, al mismo tiempo que atienden la creciente exigencia de garantías laborales y bienestar social. La transformación del sector ha sido impulsada principalmente por la irrupción del comercio electrónico instantáneo, liderado por gigantes como Alibaba, que amplió la oferta de entregas desde alimentos hasta productos de moda y artículos de uso cotidiano, todos con envíos en el mismo día.

El crecimiento acelerado de la industria de entregas llevó a las grandes plataformas tecnológicas a revisar las condiciones de trabajo de sus repartidores. Según lo especificado por EFECOM, las plataformas han recibido críticas tanto de la opinión pública como de organismos estatales debido al uso de algoritmos enfocados en maximizar la eficiencia, misma que ha derivado en prácticas peligrosas en las calles. Entre las conductas reportadas se encuentran el tránsito por aceras, cruces intempestivos en semáforos y la circulación en sentido contrario, lo cual ha impactado la seguridad vial y la salud de los repartidores.

En respuesta a la problemática, las autoridades chinas ordenaron que, antes de finalizar 2024, las plataformas de delivery revisen sus sistemas algorítmicos de gestión para regular o eliminar aquellos procedimientos que incrementan la presión sobre los trabajadores, como las exigencias relacionadas con los tiempos de entrega. EFECOM relató que este endurecimiento regulatorio se produjo tras la difusión mediática de incidentes en los que repartidores se vieron envueltos en episodios como la intimidación a clientes en Wuhan o la humillación de un trabajador en Hangzhou, donde fue obligado a arrodillarse como castigo. Estos eventos produjeron un debate público respecto a las condiciones de quienes laboran en modelo de pedido o contratos temporales.

La industria del delivery en China ocupa a millones de personas y, según datos publicados por EFECOM, la retribución media que reciben por entrega es inferior a un dólar. Además, las jornadas de trabajo disponen de márgenes de descanso limitados, generando preocupación por el bienestar físico y mental del personal. Las recientes reformas de Meituan incluyeron la instauración de descansos obligatorios para repartir el horario de trabajo y nuevas medidas de vigilancia en torno a la salud física y mental de su plantilla.

El debate sobre la protección laboral y la transparencia en los ingresos de repartidores ha transcendido el ámbito económico y llegó hasta la industria cultural. EFECOM consignó que una de las películas más vistas en China recientemente retrató la vida diaria de los repartidores de motocicletas eléctricas, expuestos tanto al tráfico urbano denso como a la presión de cumplir plazos estrictos de entrega. El retrato cinematográfico evidenció la complejidad de las condiciones laborales y reforzó el debate público sobre el futuro de este modelo de empleo.

Tanto JD.com como otras compañías del sector reportaron, en palabras de EFECOM, que sus acciones buscan equilibrar las necesidades económicas y las demandas sociales formadas en torno al trabajo en plataformas digitales. El crecimiento constante en la demanda de entregas junto con la adaptación regulatoria ha propiciado una transformación en el sector, impulsando la innovación empresarial y un enfoque más acentuado en la protección del trabajador. La coordinación de JD.com con otros actores y autoridades locales para introducir reformas en las condiciones laborales representa una respuesta a la evolución del comercio electrónico y refleja las prioridades cambiantes de la sociedad china en materia de bienestar social y regulación empresarial.