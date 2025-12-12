El tráfico aéreo creció un 4,7 % hasta noviembre, con mejores cifras en internacional

Madrid, 12 dic (EFECOM).- El gestor de la navegación aérea, Enaire, gestionó entre enero y noviembre 2,29 millones de vuelos, el 4,7 % más que un año antes y vuelve a marcar récord, con mejor evolución en el tráfico internacional que en el nacional.

Según las cifras publicadas este viernes por Enaire, solo en el mes de noviembre gestionó cerca de 180.000 vuelos, el 4,3 % más que en 2024.

En datos acumulados, los vuelos internacionales subieron el 5,6 %, hasta sumar 1,3 millones; los nacionales apenas crecieron el 0,5 % (algo más de 430.000), y los sobrevuelos (que no tienen su origen ni destino en un aeropuerto español) subieron un 6,1 %, hasta 525.090.

En todos los centros de control de Enaire aumentó el número de vuelos gestionados hasta noviembre, con las subidas más destacadas en Sevilla (6,5 % más y 525.000 operaciones); Barcelona (1,10 millones, el 5,4 % de crecimiento); Canarias, 5,2 % (más de 390.000), y Palma (2,4 % más y 366.000 vuelos).

Según destaca Enaire, el crecimiento de tráfico en España supera en casi un punto porcentual la media europea (que es del 3,9 %) en lo que va de año y en 14,4 puntos la media europea con relación al mismo periodo de 2019, ya que aquí sube el 14,3 % y en la UE baja el 0,1 %.

En noviembre pasado los vuelos internacionales (casi 100.000) subieron el 5,2 %, mientras que los nacionales bajaron el 1,6 % (35.913) y los sobrevuelos subieron el 7,7 %.

En datos mensuales España queda por debajo del crecimiento de la media europea, que en noviembre pasado fue del 4,8 %.EFECOM