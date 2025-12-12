30-27. Piotr y Rodrigo Salinas alumbran el apagón del Bidasoa ante Frigoríficos Morrazo

Irún (Guipúzcoa), 12 dic. (EFE).- El Irudek Bidasoa-Irun sufrió este viernes lo que no estaba previsto para derrotar por 30-27 a un Frigoríficos del Morrazo en apuros clasificatorios que apagó el juego local hasta que surgieron el polaco Piotr Mielzcarski y el chileno Rodrigo Salinas para darle la vuelta al adverso marcador del primer tiempo.

Los gallegos entraron con turbo al partido y en un parpadeo endosaron un 3-7 que soliviantó al técnico local Álex Mozas, éste paró el juego y leyó la cartilla a sus jugadores para que despertaran y defendieran a un Frigoríficos en el que brillaban Manu Pérez y Arnau Fernández en ataque.

La reprimenda del técnico bidasotarra no sirvió de nada porque el conjunto cangués estaba de dulce, Panjan aportaba en portería y en ataque encontraban soluciones fáciles ante una frágil zaga amarilla que no daba una a derechas.

El segundo tiempo muerto de Mozas llegó en el minuto 17, algo casi inédito en los partidos de balonmano pero que era fiel reflejo de la impotencia de su equipo para superar a un conjunto de Pontevedra que no ha visto reflejado su juego en forma de puntos.

El cambio de los locales a una defensa 5:1, con los larguísimos brazos del polaco Piotr incomodando las circulaciones gallegas, junto a la desgraciada lesión de tobillo de Valderhaug, cambiaron el signo del encuentro en los minutos finales y el marcador quedó abierto para el segundo tiempo aunque con los de Cangas manteniendo todavía una mínima ventaja

El gol del serbio Jevtic (21-20) puso después de mucho tiempo por delante a un Bidasoa que ya no perdería el dominio del encuentro, eso sí sufriendo de lo lindo porque los gallegos seguían con buen tono y no se apartaban del choque en ningún momento.

La dinámica, sin embargo, había ya cambiado de forma inexorable, ahora era el técnico visitante Quique Domínguez el que pedía tiempo cuando se equipo se atascaba con tres goles de desventaja y empezaba a ver que todo el trabajo realizado tenía visos de quedarse sin recompensa.

El tramo final impondría el mejor físico bidasotarra ante un Cangas exhausto, a pesar del gran trabajo ahora del joven Mateo Pallas en su portería, y como el polaco Piotr estaba de dulce los puntos se quedaron en casa y Bidasoa duerme en el tercer puesto a la espera de lo que haga Balonmano Torrelavega.

- Ficha técnica:

30 - Bidasoa-Irun: Leo Maciel, Skrzyniarz (porteros), Xabi González (1), Piotr (8), Esteban Salinas (1), Rodrigo Salinas (8, 4 de pen.) Nevado, Peciña, Furundarena, Valles, Dariel García (2), Gorka Nieto (2), Tuá (4), Jevtic (1), Matheus da Silva, Cavero (3), Mujika.

27 - Frigoríficos del Morrazo: Panjan, Pallas (porteros); Samu Pereiro (3), Manu Pérez (6), Arnau Fernández (2), D'Antino (4, 3 de pen.), Pablo Castro (4), Arón Díaz (1), Quintas, Martín Gayo (1), Gallardo (3), Ludman, Valderhaug (1), Santi López (2),William Thompson.

Marcador cada cinco minutos: 2-4; 3-7; 4-9; 8-12; 11-14; 15-16 -descanso- 19-20; 22-21; 25-22; 26-24; 28-25; 30-27.

Arbitraje: José Manuel Iniesta y Luis Ignacio Colmenero. Excluyeron a Peciña, Esteban Salinas, Rodrigo Salinas, Ludman, Pablo Castro, Arón Díaz y Quintas.

Incidencias: decimotercera jornada de la Liga Asobal disputada en el polideportivo Artaleku. EFE

cr/sab