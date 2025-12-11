Espana agencias

Peramato toma posesión hoy como fiscal general ante el Supremo

Teresa Peramato tomará posesión este jueves como nueva fiscal general del Estado, en sustitución de Álvaro García Ortiz, quien dimitió cuatro días después de que el Tribunal Supremo le condenara a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Un primer acto tendrá lugar a las 10.30 horas en el Salón de Plenos del Supremo. Estará encabezado por la presidenta del tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y contará con la presencia de la Sala de Gobierno, incluido el presidente de la Sala de lo Penal, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, quien redactó la sentencia contra García Ortiz.

Después, a las 12.00 horas, se celebrará un segundo acto en la sede de la Fiscalía General del Estado, en la calle Fortuny, a 500 metros del alto tribunal. Previsiblemente, Peramato pronunciará unas palabras ante la cúpula de la carrera fiscal.

Ya el pasado 4 de diciembre, la fiscal se comprometió a "sanar" la "herida" que ha dejado en la Fiscalía la condena a su predecesor. Así lo dijo ante la Comisión de Justicia del Congreso que examinó su idoneidad para el cargo, días después de que el CGPJ declarara por unanimidad que cumplía con los requisitos fijados por la ley para asumir la jefatura del Ministerio Público.

Peramato fue propuesta por el Gobierno para el cargo de fiscal general el pasado 25 de noviembre, cinco días después de que el Supremo hiciera pública su decisión de condenar a García Ortiz. No obstante, no ha sido hasta esta semana que se ha dado a conocer el contenido de la sentencia, en la que el alto tribunal resuelve que el jefe de la Fiscalía "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito" de revelación de secretos.

El Consejo de Ministros acordó su nombramiento el martes. Un día después, Peramato prometió su cargo ante el Rey Felipe VI en un acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela, al que han asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, entre otras autoridades.

LA CUARTA FISCAL DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

La nueva fiscal general cuenta con 35 años de carrera y destaca, sobre todo, por su experiencia en la lucha contra la violencia de género y su carácter progresista. Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, su ciudad natal, ingresó en la carrera fiscal en 1990 pasando por diversas fiscalías --Tenerife, Valladolid y Barcelona-- hasta que recaló en Madrid, donde en 2005 fue nombrada fiscal delegada para la sección de violencia sobre la mujer.

Es la cuarta persona nombrada para liderar la Fiscalía General del Estado bajo un Gobierno de Sánchez, tras María José Segarra (junio de 2018 a enero de 2020), Dolores Delgado (febrero de 2020 a julio de 2022) y García Ortiz (agosto de 2022 a noviembre de 2025).

El propio Estatuto Fiscal determina que el mandato de Peramato tendrá una duración de cuatro años. Antes de que concluya dicho periodo únicamente podrá cesar por cinco motivos: a petición propia, por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en la ley, en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, o cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto.

Una vez nombrada fiscal general, no podrá ser renombrada, excepto en el caso de que hubiese estado en el cargo durante un periodo inferior a dos años.

