Espana agencias

Los 'Comuns' creen que la sentencia a García Ortiz merece "una sanción" del CGPJ: "Ha habido una vulneración clara"

Guardar

El abogado y eurodiputado de los 'Comuns' Jaume Asens, ha asegurado que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) al ya ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz merece "una sanción" por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), alegando que los magistrados no han sido imparciales y que algunos de ellos tienen "conflicto de intereses" por tener una "relación de confianza" con una de las partes.

En una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, que ha recogido Europa Press, Asens ha recordado la denuncia interpuesta la semana pasada por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ante la ONU, aunque en su opinión la cuestión de la independencia de los magistrados "merece una sanción" en el CGPJ.

"Si uno coge la ley orgánica del Poder Judicial, es evidente que ha habido una vulneración, una vulneración clara. Y hay un conflicto de intereses en muchos de esos magistrados", ha explicado el eurodiputado, aludiendo a que uno de los magistrados del TS que ha firmado la condena al ex fiscal general, Antonio del Moral, dirigió la tesis del abogado del novio de Ayuso.

Para Asens, esos magistrados "se tendrían que haber abstenido" o haber puesto en conocimiento del resto del tribunal "que tenían una relación de confianza con una de las partes", un elemento que se ha conocido "con posterioridad" y que "han ocultado" los miembros del Supremo.

El problema es, en su opinión, que la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, "se ha puesto del lado" del ala conservadora del órgano de gobierno de los jueces, y que "por tanto será difícil que prospere".

LOS JUECES DEBEN PARECER IMPARCIALES

Preguntado por la participación de tres magistrados en cursos formativos por los que cobraron del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) --que a su vez es acusación particular en el proceso contra el ex fiscal general--, Asens ha afirmado que estos no han mantenido una imagen de imparcialidad.

"Los jueces no solo tienen que ser imparciales, tienen que parecerlo. Y en este caso hay muchos elementos que rompen esa imagen de imparcialidad", ha señalado.

El abogado ha lamentado que tiene "la sensación" de que se está "otra vez" en "un caso de abuso de una oligarquía judicial" y de "un despotismo propio de una oligarquía judicial" que "en realidad no cree que este Gobierno sea legítimo".

Ha afirmado que hay jueces que opinan que el Ejecutivo "debería convocar elecciones" porque "la derecha no acepta el resultado de las elecciones", pero "la derecha judicial tampoco".

"ESTAMOS ANTE UN CASO MUY KAFKIANO"

Con todo, Asens ha definido el caso por el se ha condenado al fiscal general por haber revelado datos personales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, como "un caso muy kafkiano, muy surrealista".

Entre otros motivos, porque el tribunal que ha condenado al fiscal general del Estado por filtración "ha sido el primero en filtrar datos que no puede filtrar", como por ejemplo "datos personales" de García Ortiz como su dirección o su correo electrónico.

"Eso afecta mucho más a su vida personal que lo que presuntamente puede afectar a la pareja de Ayuso, porque estamos hablando de datos procesales, en este caso, de actos de corrupción, como los papeles de Bárcenas. ¿Podríamos decir que los papeles de Bárcenas también afectan a su intimidad, el hecho de que se hicieran públicos?", se ha preguntado.

El dirigente de los 'Comuns' ha defendido que el tribunal que ha condenado al fiscal "no es coherente" y que en el caso concreto del presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, "incurre en un delito" por haber revelado "cosas que no puede revelar" en "la sede de la acusación que el paga", durante los cursos del ICAM y en pleno periodo de deliberaciones sobre la sentencia al fiscal general del Estado.

"Revela el estado de las deliberaciones, revela que se ha desplazado a la ponente, a Susana Polo, que es progresista, porque su tesis absolutoria ha caído y por eso él es el ponente", ha asegurado, recordado que el Código Penal y la ley orgánica del Poder Judicial prohíbe precisamente "revelar el estado de las deliberaciones".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Llorca ve "grave" que Bernabé y Torró (PSOE) pudieran estar "encubriendo" los comportamientos de Salazar

El presidente valenciano acusó a altos cargos socialistas de frenar avances judiciales sobre denuncias graves, según la Cadena SER, e instó a revisar la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos internos del partido en la Comunitat Valenciana

Llorca ve "grave" que Bernabé

Aznar tilda de "error muy grande" que Estados Unidos realizara acciones que concluyeran con la "disolución" de la UE

El ex presidente español cuestionó la dependencia de modelos exteriores para resolver desafíos europeos, advirtiendo que copiar esquemas ajenos puede debilitar la cohesión institucional y la legitimidad del bloque ante retos internos y globales

Aznar tilda de "error muy

Tezanos no descarta que el CIS pregunte sobre monarquía, pero cree que la ciudadanía no lo diagnostica como un problema

La máxima autoridad del CIS defendió ante el Senado que cualquier inclusión de nuevas cuestiones en sus encuestas depende estrictamente de la identificación estadística de una demanda social persistente y no responde a presiones políticas externas

Tezanos no descarta que el

Gallardo (PSOE) reconoce que "evidentemente" se han hecho "mal las cosas" en el caso Salazar

La agrupación socialista en Extremadura implementa un nuevo reglamento disciplinario tras revisar fallas detectadas, con digitalización de procesos, formación específica para responsables y nuevas garantías para denunciantes, según diversas fuentes consultadas por Europa Press

Gallardo (PSOE) reconoce que "evidentemente"

Juzgan a un hombre por violar a su hija durante una década: "Ejercía la violencia para cometer las bestialidades"

El aislamiento familiar y la falta de controles evitaron que durante años se identificaran graves abusos y daños en menores, según pruebas forenses y testimonios que llevaron a expertos a exigir sistemas coordinados y alertas automáticas para prevenir tragedias similares

Juzgan a un hombre por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Siete mujeres brasileñas liberadas tras

Siete mujeres brasileñas liberadas tras desmantelar una red de explotación sexual en Logroño

Pere Navarro, director de la DGT, considera un lujo usar el coche cada día para que solo se desplace una persona

La Justicia rechaza desheredar a dos hermanas tras ser acusadas por su padre alcohólico de maltrato: vincula el “distanciamiento” a la adicción

La UCO arresta a Antxon Alonso, el empresario vinculado a Servinabar y Santos Cerdán, en la operación contra Leire Díez

El Ayuntamiento de Madrid amplía la Zona SER a 17 nuevos barrios, cobrará en algunos más allá de las 21:00 horas y también domingos y festivos

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Cómo evitar estafas a la hora de comprar un número de lotería: la policía comparte su decálogo de seguridad

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 11 diciembre

Los expertos de Trabajo proponen una subida del SMI de entre 37 y 56 euros al mes en 2026, hasta los 1.221 o 1.240 mensuales

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la derrota del Real Madrid en Champions ante el Manchester City

El Manchester City se levanta y certifica la victoria en Champions ante un Real Madrid que brilló, pero no supo retener su ventaja

Rodrygo pone fin a su sequía goleadora en el partido de Champions ante el Manchester City: llevaba sin marcar nueve meses

El día que el rey Juan Carlos hizo que Dani Pedrosa le diera la mano a Jorge Lorenzo tras el GP de Jerez: “No quería, me vi obligado”

Sabalenka, número uno del ranking WTA, se pronuncia sobre las tenistas trans: “Es injusto para una mujer enfrentarse a un hombre biológico”