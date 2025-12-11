Espana agencias

La UCO realiza registros en empresas vinculadas a Servinabar y realiza una tercera detención en la trama Leire

Guardar

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está realizando este jueves varios registros en empresas vinculadas a Servinabar en el marco de la investigación abierta en la Audiencia Nacional en la que fueron arrestados ayer la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press que los registros se están practicando en Madrid, Sevilla y Zaragoza y están relacionados con empresas vinculadas a Servinabar, la mercantil que --según las pesquisas de la UCO-- está vinculada al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Las citadas fuentes han añadido que no hay previstos detenidos en esta nueva fase de las diligencias del Instituto Armado. Con todo, han precisado que ayer miércoles se realizó una tercera detención en Vizcaya, que se suma a la de Díez y Fernández.

Cabe recordar que los detenidos pueden pasar a disposición judicial en un plazo máximo de 72 horas, por lo que deberán comparecer ante la Audiencia Nacional entre este jueves y el sábado. Será entonces cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, decida si les envía a prisión provisional o si les deja en libertad con o sin medidas cautelares.

Los registros y las detenciones forman parte de una operación en marcha que mantienen los agentes de la UCO por orden del juez, en el marco de una causa impulsada por la Fiscalía Anticorrupción que permanece bajo secreto de sumario.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Koldo recurre su ingreso en prisión y defiende que sus ingresos avalan su aumento patrimonial

La defensa del exasesor solicita al Supremo que lo libere bajo fianza tras argumentar que el aumento de sus bienes es legítimo, cuestiona la competencia del tribunal y exige medidas cautelares menos restrictivas que la reclusión

Koldo recurre su ingreso en

La amenaza de la peste porcina ya se nota en los precios: 30 euros menos por cerdo

Infobae

Aznar rechaza una moción de censura porque no va a prosperar: "Es como pitar un penalti pero tirarlo fuera a posta"

El exjefe del Gobierno español dejó claro que, bajo la actual correlación de fuerzas parlamentarias, una iniciativa de censura impulsada por la oposición carecería de sentido político y no serviría para modificar la situación del Ejecutivo

Aznar rechaza una moción de

Llorca ve "grave" que Bernabé y Torró (PSOE) pudieran estar "encubriendo" los comportamientos de Salazar

El presidente valenciano acusó a altos cargos socialistas de frenar avances judiciales sobre denuncias graves, según la Cadena SER, e instó a revisar la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos internos del partido en la Comunitat Valenciana

Llorca ve "grave" que Bernabé

Aznar tilda de "error muy grande" que Estados Unidos realizara acciones que concluyeran con la "disolución" de la UE

El ex presidente español cuestionó la dependencia de modelos exteriores para resolver desafíos europeos, advirtiendo que copiar esquemas ajenos puede debilitar la cohesión institucional y la legitimidad del bloque ante retos internos y globales

Aznar tilda de "error muy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Siete mujeres brasileñas liberadas tras

Siete mujeres brasileñas liberadas tras desmantelar una red de explotación sexual en Logroño

Pere Navarro, director de la DGT, considera un lujo usar el coche cada día para que solo se desplace una persona

La Justicia rechaza desheredar a dos hermanas tras ser acusadas por su padre alcohólico de maltrato: vincula el “distanciamiento” a la adicción

La UCO arresta a Antxon Alonso, el empresario vinculado a Servinabar y Santos Cerdán, en la operación contra Leire Díez

El Ayuntamiento de Madrid amplía la Zona SER a 17 nuevos barrios, cobrará en algunos más allá de las 21:00 horas y también domingos y festivos

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Cómo evitar estafas a la hora de comprar un número de lotería: la policía comparte su decálogo de seguridad

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 11 diciembre

Los expertos de Trabajo proponen una subida del SMI de entre 37 y 56 euros al mes en 2026, hasta los 1.221 o 1.240 mensuales

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la derrota del Real Madrid en Champions ante el Manchester City

El Manchester City se levanta y certifica la victoria en Champions ante un Real Madrid que brilló, pero no supo retener su ventaja

Rodrygo pone fin a su sequía goleadora en el partido de Champions ante el Manchester City: llevaba sin marcar nueve meses

El día que el rey Juan Carlos hizo que Dani Pedrosa le diera la mano a Jorge Lorenzo tras el GP de Jerez: “No quería, me vi obligado”

Sabalenka, número uno del ranking WTA, se pronuncia sobre las tenistas trans: “Es injusto para una mujer enfrentarse a un hombre biológico”